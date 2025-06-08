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«Вот такие странные»: риелтор рассказала, с какими объектами приходится сталкиваться в Петербурге

Опубликовано: 8 июня 2025 21:01
старая квартира
«Вот такие странные»: риелтор рассказала, с какими объектами приходится сталкиваться в Петербурге
Фото: Городовой.ру

Порой по документам это даже не жилье.

На фоне новости о сдаче в Петербурге апартаментов (экс-бытовки дворника) площадью всего 3,5 квадратных метра за 21 тысячу рублей, мнения экспертов разделились. Кто-то восхищается компактностью и находчивостью, а кто-то видит в этом тревожный тренд.

Елена Ковалерова-Павловская, президент «Коллегии Риэлторов», в беседе с «Городовым» признаётся честно: за такие объекты не берётся.

Елена Ковалерова-Павловская
Елена Ковалерова-Павловская Риелтор

«У нас в Санкт-Петербурге, как и в Москве, из коммуналок делают квартиры. Люди живут в комнатах, пользуются одной кухней и одним туалетом. А в соседней комнате сделана мини-квартирка со своим туалетиком, со своей кухонкой. А-ля апартаменты, студии. Всё это, конечно, незаконно».

Однако подобные объекты почти всегда юридически не оформлены верно.

Елена Ковалерова-Павловская
Елена Ковалерова-Павловская Риелтор

«Вот такие странные у нас объекты есть. То есть ты заходишь в какую-то коммунальную квартиру, а в одну из комнат свой мирок такой. Вот, а так... Нет у меня такого опыта.

Апартаменты не имеют требований, в отличие от жилой недвижимости. Не может быть меньше 10 квадратных метров жилое помещение по законодательству. А апартаменты, они не подлежат какой-то такой вот нормализации, нет там каких-то норм, поэтому чисто теоретически может быть уже и такое».

Работать с таким — значит брать на себя много рисков. Пусть этим занимается кто-то другой, подчеркивает риелтор.

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Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
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