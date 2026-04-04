Вот зачем нужны те самые чёрные точки на лобовом стекле: удивитесь, но с дизайном никак не связано Городовой ру Многие считают чёрные точки по краям стекла просто элементом дизайна, но это не так. Автор Дзен-канала "Автоблогер" рассказал, зачем на самом деле нужны чёрные точки на лобовом стекле. Что это такое



Эти точки называются фритты — специальное керамическое покрытие, которое запекается на стекле и становится очень прочным. Зачем они нужны На самом деле это покрытие несет важную фунцию защиты лобового стекла. 1. Защита клея от солнца

Современные стекла не вставляют в резинку, а вклеивают на герметик. Ультрафиолет разрушает этот слой, а чёрная полоса и точки защищают его от солнечных лучей. 2. Надёжное крепление стекла

Поверхность с фриттами немного шероховатая, поэтому герметик лучше сцепляется со стеклом. Без этого стекло могло бы со временем отходить. 3. Плавный переход и эстетика

Точки создают мягкий переход от чёрной зоны к прозрачной. Без них край выглядел бы грубо, а любые дефекты были бы заметны. 4. Маскировка недочётов

Они скрывают возможные следы герметика и мелкие огрехи производства.