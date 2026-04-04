Вот зачем нужны те самые чёрные точки на лобовом стекле: удивитесь, но с дизайном никак не связано
Рассада раскабанела за 5 дней: "бабушкин эликсир" превратил хилые кусты в гигантов Полезное
При появлении 2-3 первых листьев баклажанам - обязательно: 1 действие гарантирует мощный урожай Полезное
Ландшафтный дизайн на минималках. 6 самостоятельных цветов: радуют до холодов, уход не нужен — посадили и забыли Полезное
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
Вот зачем нужны те самые чёрные точки на лобовом стекле: удивитесь, но с дизайном никак не связано

Опубликовано: 4 апреля 2026 16:46
 Проверено редакцией
Многие считают чёрные точки по краям стекла просто элементом дизайна, но это не так.

Автор Дзен-канала "Автоблогер" рассказал, зачем на самом деле нужны чёрные точки на лобовом стекле.

Что это такое

Эти точки называются фритты — специальное керамическое покрытие, которое запекается на стекле и становится очень прочным.

Зачем они нужны

На самом деле это покрытие несет важную фунцию защиты лобового стекла.

1. Защита клея от солнца
Современные стекла не вставляют в резинку, а вклеивают на герметик. Ультрафиолет разрушает этот слой, а чёрная полоса и точки защищают его от солнечных лучей.

2. Надёжное крепление стекла
Поверхность с фриттами немного шероховатая, поэтому герметик лучше сцепляется со стеклом. Без этого стекло могло бы со временем отходить.

3. Плавный переход и эстетика
Точки создают мягкий переход от чёрной зоны к прозрачной. Без них край выглядел бы грубо, а любые дефекты были бы заметны.

4. Маскировка недочётов
Они скрывают возможные следы герметика и мелкие огрехи производства.

Ранее мы писали о том, какое давление в шинах должно быть летом.

Автор:
Александр Асташкин
