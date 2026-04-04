Вот зачем нужны те самые чёрные точки на лобовом стекле: удивитесь, но с дизайном никак не связано

Автор Дзен-канала "Автоблогер" рассказал, зачем на самом деле нужны чёрные точки на лобовом стекле.
Что это такое
Эти точки называются фритты — специальное керамическое покрытие, которое запекается на стекле и становится очень прочным.
Зачем они нужны
На самом деле это покрытие несет важную фунцию защиты лобового стекла.
1. Защита клея от солнца
Современные стекла не вставляют в резинку, а вклеивают на герметик. Ультрафиолет разрушает этот слой, а чёрная полоса и точки защищают его от солнечных лучей.
2. Надёжное крепление стекла
Поверхность с фриттами немного шероховатая, поэтому герметик лучше сцепляется со стеклом. Без этого стекло могло бы со временем отходить.
3. Плавный переход и эстетика
Точки создают мягкий переход от чёрной зоны к прозрачной. Без них край выглядел бы грубо, а любые дефекты были бы заметны.
4. Маскировка недочётов
Они скрывают возможные следы герметика и мелкие огрехи производства.
