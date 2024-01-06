Вот зачем водители зимой держат в машине картофель: спасает от частой проблемы

Клубни выручают в холодное время года.

Зимой стекла автомобиля часто замерзают. И не всегда удается оперативно избавиться от наледи. Поэтому опытные водители всегда имеют при себе пару сырых картофелин. Оказывается, с помощью овоща можно быстро привести стекла в порядок.

Дело в том, что клубни содержат сахар, который препятствует образованию льда. Поэтому картошку можно использовать и для устранения наледи и для предотвращения ее появления.

Разрежьте корнеплод пополам и натрите одной из половинок стекло. Лед быстро растает и появится не скоро. В завершение вытрите поверхность чистой сухой тряпкой, советует портал «Новый очаг».

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