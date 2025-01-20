В Петербурге усилят меры по снижению числа абортов

В Петербурге обновили городскую программу по повышению рождаемости на 2024–2027 годы. Смольный внедрил новые меры, направленные на сокращение числа абортов, включая ключевые показатели эффективности для женских консультаций.

Сотрудники консультаций теперь будут проводить мотивационные анкетирования для женщин, обратившихся за искусственным прерыванием беременности. Врачи будут использовать специальные речевые модули, чтобы формировать у пациенток положительные установки на рождение детей.

Эти нововведения станут основой для оценки эффективности работы руководства консультаций. Учитываться будет не только общее внедрение мер, но и количество случаев, когда женщины отказываются от абортов.

Программа направлена на повышение рождаемости и создание условий, при которых женщины смогут пересмотреть своё решение в пользу сохранения ребёнка. Эти изменения должны способствовать демографическому развитию города и поддержке семейных ценностей, сообщает источник.