Все что происходит в тайге, остается в тайге: Лыкова годами скрывала правду о муже-тиране

Агафья Лыкова, затворница из тайги, давно стала символом стойкости, веры и жизни вдали от цивилизации. Её образ ассоциируется с одиночеством и бесконечным верованием в старообрядческие традиции.

Тем неожиданнее оказалось признание: Агафья была замужем. Правда, свою «семейную жизнь» она скрывала — и, судя по всему, не зря.

Мужем отшельницы был Иван Тропин — человек, добивавшийся её расположения с особой настойчивостью. Он звал Агафью выйти за него и перебраться в общину, но она отказывалась. Лыкова обещала отцу не покидать заимку. Когда Тропин начал настаивать, женщина даже пригрозила голодовкой, чтобы остаться в глуши.

Тем не менее отношения всё-таки сложились. По старообрядческим меркам, их связь считалась браком: после ночи, проведённой с мужчиной, Агафья сменила причёску на «замужнюю».

Но сожительство быстро обернулось кошмаром. Тропин пил, проявлял грубость, редкие посетители извне называли его «зверем». Сам он утверждал, что не собирался оставаться с ней навсегда — хотел приходить и уходить, когда вздумается.

В какой-то момент Лыкова всерьёз начала бояться за себя. Она даже написала монахиням, чтобы получить духовное разрешение не подчиняться «мужу». Врач Игорь Назаров, который часто навещал отшельницу, советовал ей обратиться в милицию. По его инициативе прокурор запретил Тропину появляться на заимке.

Этот короткий и страшный «брак» Агафья вспоминать не любит. Она говорит, что зло пришло к ней не от разбойников, о которых предостерегал отец, а от того, кого пустила в дом. И всё же выстояла, осталась одна — верная себе и той клятве, что дала много лет назад.