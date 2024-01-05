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Всяко лучше стевии: с этими заменителями сахара разницы точно не почувствуете

Всяко лучше стевии: с этими заменителями сахара разницы точно не почувствуете
Какие заменители сахара подойдут для приготовления десертов

Сладости могут быть полезными и вкусными.

Следящие за своей фигурой люди давно открыли для себя стевию. Если заменить этим растением сахар в десертах, они станут менее калорийными. Однако у этого продукта есть много конкурентов, которые заслуживают даже большего внимания.

Диетолог Михаил Гинзбург объяснил, что со стевией никогда не угадаешь нужную пропорцию. В холодные и горячие изделия требуется разное количество продукта. Если слегка переборщить, то сладость уже будет излишней.

«Есть более приятные подсластители — эритрит, олигофруктоза, инулин, мальтитол. Вполне годятся для готовки и переборщить с ними трудно. Не нужно стремиться к приторности, а привлекательности во вкусе можно добиться с помощью фруктов и орехов», — пояснил эксперт в беседе с порталом «Городовой».

Источник фото: Изображение от Robert Anderson на Unsplash

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5 января 2024 08:30
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