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WhatsApp оставил пользователей без связи: что происходит

12 декабря 2024 14:37
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WhatsApp оставил пользователей без связи: что происходит
Silas Stein/ dpa/ Global Look Press

Это уже не первый раз.

Вечером 11 декабря в Петербурге пользователи WhatsApp начали массово сообщать о сбоях в работе мессенджера. По данным сервисов DownDetector и «Сбой.рф», проблема оказалась масштабной и затронула также Facebook и Instagram — популярные приложения компании Meta*.

Сбой не ограничился только Россией. Проблемы в работе сервисов зафиксировали в Великобритании, странах Европы, Азии, Австралии, Южной Америке и США. Пользователи жаловались на невозможность зайти в приложения, обновить ленты или отправить сообщения.

Meta официально подтвердила наличие технической проблемы. Представители компании заявили:

«Мы знаем, что возникли сложности с доступом к нашим приложениям у части пользователей. Работа по устранению неполадок уже ведётся, и мы приносим извинения за доставленные неудобства».

В WhatsApp добавили, что ситуация стабилизируется, и многие пользователи уже смогли вернуться к нормальной работе с приложением.

Сбои в Meta случаются не впервые. Крупнейший инцидент произошёл в 2021 году, когда из-за глобальной ошибки сервисы компании не работали несколько часов. Основатель компании Марк Цукерберг тогда публично извинился за доставленные неудобства.

* Запрещена в России как экстремистская организация

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Автор:
Максакова Яна
Общество
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