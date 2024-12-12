WhatsApp оставил пользователей без связи: что происходит

Это уже не первый раз.

Вечером 11 декабря в Петербурге пользователи WhatsApp начали массово сообщать о сбоях в работе мессенджера. По данным сервисов DownDetector и «Сбой.рф», проблема оказалась масштабной и затронула также Facebook и Instagram — популярные приложения компании Meta*.

Сбой не ограничился только Россией. Проблемы в работе сервисов зафиксировали в Великобритании, странах Европы, Азии, Австралии, Южной Америке и США. Пользователи жаловались на невозможность зайти в приложения, обновить ленты или отправить сообщения.

Meta официально подтвердила наличие технической проблемы. Представители компании заявили:

«Мы знаем, что возникли сложности с доступом к нашим приложениям у части пользователей. Работа по устранению неполадок уже ведётся, и мы приносим извинения за доставленные неудобства».

В WhatsApp добавили, что ситуация стабилизируется, и многие пользователи уже смогли вернуться к нормальной работе с приложением.

Сбои в Meta случаются не впервые. Крупнейший инцидент произошёл в 2021 году, когда из-за глобальной ошибки сервисы компании не работали несколько часов. Основатель компании Марк Цукерберг тогда публично извинился за доставленные неудобства.