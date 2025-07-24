Город-верфь на берегу Финского залива: каким будет всесезонный курорт у Петербурга

Новая жизнь Горской у Балтики.

Туристический кластер «Санкт-Петербург Марина» станет новым масштабным проектом на берегу Балтийского моря, всего в 20 километрах от Петербурга, напротив Кронштадта.

Территория площадью в 160 гектаров, где раньше раскинулась промзона с автопарками и складами, теперь превратится по замыслу властей в целый «город-верфь».

Губернатор Александр Беглов подчеркнул важность этого проекта именно так:

«Место историческое. Здесь начинался Комплекс защитных сооружений, Кольцевая дорога. Горская станет курортной столицей Санкт-Петербурга».

Сейчас территория известна петербуржцам как место с дачами, пляжами и популярными экомаршрутами — например, знаменитой Бугаиной тропой через сосновый лес.

Но уже вскоре этот уголок оживет новым дыханием большого курортного центра.

Яхты, яхты и еще раз яхты — марина как центр притяжения

Как пишет «Деловой Петербург», главная гордость курорта — самая большая яхтенная марина в Европе, способная летом принять до 1500 судов, а зимой разместить в эллингах до тысячи яхт.

Для развития парусного спорта создадут Академию яхтенного спорта — инфраструктуру, которая поддержит как профессионалов, так и начинающих спортсменов.

Однако проект далеко за пределами яхтинга: он рассчитан на всесезонный отдых.

Планируются гостиницы с 7 тысячами номеров, рестораны, ночные клубы, бассейны и водные аттракционы, теннисные корты, автодром и экстремальные парки.

Для детей создадут образовательный комплекс и спортивные секции.

Особенным дополнением станет открытая киностудия «Газпром-медиа», на базе которой будут снимать кино и сериалы.

Искусственные озера и маяки — архитектурные и природные акценты

В проект закладываются даже искусственные озера с островами, на которых планируются установить маяки. Такой ландшафтный дизайн не только украсит территорию, но и создаст уникальную атмосферу, сочетающую природу и урбанистику.

Прогулочные зоны на побережье и набережные обещают стать любимыми местами горожан и туристов, обеспечивая расслабление и активный отдых у моря.

Как добираться и что уже строится

Сегодня до Горской удобнее всего добираться электричкой с Финляндского вокзала, время в пути — от 50 минут до часа.

Есть автобусные маршруты от метро, но из-за пробок дорога может затянуться.

Для разгрузки подъездных путей строится новая четырехполосная дорога-дублер от Суздальского шоссе через Авиационную улицу к Владимирскому проспекту.

Строительство инфраструктуры начнется уже в 2025 году.

На первом этапе — сезонное хранение и ремонт яхт, школа яхтенного спорта и яхт-клуб.

Потом, к 2030 году, появятся спортивный кластер, тематический парк, экстрим-зоны, учебные водоемы, лыжные и велодорожки.

Инвестиции, планы и масштаб проекта

Проект получил поддержку федерального уровня, вошел в национальный проект «Пять морей и озеро Байкал», призванный развивать всесезонный туризм на ключевых водных артериях страны.

Инвестиции оцениваются в 210–250 миллиардов рублей, из которых значительная часть выделяется на инфраструктуру.

Работы идут поэтапно, с утверждением градостроительных планов и внесением необходимых изменений в правила землепользования.

В результате Горская превратится в современный курорт с высоким комфортом и разнообразием возможностей — от релакса на пляже до насыщенной культурной и спортивной жизни.