Город-верфь на берегу Финского залива: каким будет всесезонный курорт у Петербурга

Туристический кластер «Санкт-Петербург Марина» станет новым масштабным проектом на берегу Балтийского моря, всего в 20 километрах от Петербурга, напротив Кронштадта.
Территория площадью в 160 гектаров, где раньше раскинулась промзона с автопарками и складами, теперь превратится по замыслу властей в целый «город-верфь».
Губернатор Александр Беглов подчеркнул важность этого проекта именно так:
«Место историческое. Здесь начинался Комплекс защитных сооружений, Кольцевая дорога. Горская станет курортной столицей Санкт-Петербурга».
Сейчас территория известна петербуржцам как место с дачами, пляжами и популярными экомаршрутами — например, знаменитой Бугаиной тропой через сосновый лес.
Но уже вскоре этот уголок оживет новым дыханием большого курортного центра.
Яхты, яхты и еще раз яхты — марина как центр притяжения
Как пишет «Деловой Петербург», главная гордость курорта — самая большая яхтенная марина в Европе, способная летом принять до 1500 судов, а зимой разместить в эллингах до тысячи яхт.
Для развития парусного спорта создадут Академию яхтенного спорта — инфраструктуру, которая поддержит как профессионалов, так и начинающих спортсменов.
Однако проект далеко за пределами яхтинга: он рассчитан на всесезонный отдых.
Планируются гостиницы с 7 тысячами номеров, рестораны, ночные клубы, бассейны и водные аттракционы, теннисные корты, автодром и экстремальные парки.
Для детей создадут образовательный комплекс и спортивные секции.
Особенным дополнением станет открытая киностудия «Газпром-медиа», на базе которой будут снимать кино и сериалы.
Искусственные озера и маяки — архитектурные и природные акценты
В проект закладываются даже искусственные озера с островами, на которых планируются установить маяки. Такой ландшафтный дизайн не только украсит территорию, но и создаст уникальную атмосферу, сочетающую природу и урбанистику.
Прогулочные зоны на побережье и набережные обещают стать любимыми местами горожан и туристов, обеспечивая расслабление и активный отдых у моря.
Как добираться и что уже строится
Сегодня до Горской удобнее всего добираться электричкой с Финляндского вокзала, время в пути — от 50 минут до часа.
Есть автобусные маршруты от метро, но из-за пробок дорога может затянуться.
Для разгрузки подъездных путей строится новая четырехполосная дорога-дублер от Суздальского шоссе через Авиационную улицу к Владимирскому проспекту.
Строительство инфраструктуры начнется уже в 2025 году.
На первом этапе — сезонное хранение и ремонт яхт, школа яхтенного спорта и яхт-клуб.
Потом, к 2030 году, появятся спортивный кластер, тематический парк, экстрим-зоны, учебные водоемы, лыжные и велодорожки.
Инвестиции, планы и масштаб проекта
Проект получил поддержку федерального уровня, вошел в национальный проект «Пять морей и озеро Байкал», призванный развивать всесезонный туризм на ключевых водных артериях страны.
Инвестиции оцениваются в 210–250 миллиардов рублей, из которых значительная часть выделяется на инфраструктуру.
Работы идут поэтапно, с утверждением градостроительных планов и внесением необходимых изменений в правила землепользования.
В результате Горская превратится в современный курорт с высоким комфортом и разнообразием возможностей — от релакса на пляже до насыщенной культурной и спортивной жизни.