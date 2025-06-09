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«Добрались до свеклы»: что говорят филологи о будущем произношения популярного овоща и других изменениях в русском языке

Опубликовано: 9 июня 2025 20:03
СвЕкла или СвеклА, филологический вопрос
«Добрались до свеклы»: что говорят филологи о будущем произношения популярного овоща и других изменениях в русском языке
Городовой ру

Разговорное произношение слова «свекла» может вытеснить нормативное.

В русском языке грядут перемены? Филологи огорошили россиян новостью о возможном изменении нормы произношения слова «свекла».

Разговорное произношение слова «свеклА» в перспективе может вытеснить правильное «свЁкла», рассказала РИА Новости доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.

«СвеклА» это более разговорное произношение, которое может стать нормой

«СвеклА» — это более разговорное произношение, скорее всего, в перспективе оно вытеснит или, по крайней мере, будет наравне с вариантом «свЁкла», — сказала Каленчук.

Это заявление вызвало бурную реакцию в обществе, ведь для многих «свЁкла» является единственно верным вариантом.

Что говорят словари: пока нормативным считается ударение на первый слог

Однако, по словам филолога, на данный момент в словарях зафиксировано только ударение на первый слог, говорить «свеклА» не рекомендуется.

«Пока все-таки нормативным мы считаем «свЁкла», — заключила Каленчук.

Почему меняется язык: влияние разговорной речи и социальных факторов

Язык — это живая система, которая постоянно меняется под влиянием различных факторов. Разговорная речь, социальные сети, средства массовой информации все это оказывает влияние на формирование языковых норм. То, что сегодня считается разговорным, завтра может стать общепринятым.

Стоит ли менять привычное произношение слова? Каждый решает для себя сам. С одной стороны, следование нормам словаря — это признак грамотности и уважения к языку.

С другой стороны, язык — это средство коммуникации, и если большинство людей понимают, что имеется в виду, когда говорят «свеклА», то почему бы и нет?

Но, если речь идет о ситуациях, где правила не просто уместны, а регламентированы, то стоит придерживаться нормы.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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