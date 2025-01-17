Биометрия в Петербурге: готовы ли горожане расплачиваться взглядом?

Новшество понравится не всем, как ни странно.

Технологии не стоят на месте, и уже к 2026 году половина терминалов в стране будет готова принимать оплату по биометрии. В Петербурге этот тренд набирает популярность, но отношение к нему пока остается неоднозначным.

Суть технологии проста: вместо карты или наличных вы можете оплатить покупку с помощью сканирования лица. Это обещает сэкономить время и повысить удобство, особенно в транспорте и кафе. Однако многие петербуржцы смотрят на новшество с опаской.

Согласно опросу, 64% респондентов заявили, что не готовы доверять свои биометрические данные банкам. Они предпочитают более привычные способы оплаты, считая, что сохранность данных под вопросом.

23% пока сомневаются, опасаясь возможных рисков, связанных с мошенничеством. Однако есть и те, кто с энтузиазмом принимает нововведение: 10% петербуржцев активно интересуются биометрической системой, а 3% уже начали использовать её для оплаты в магазинах и транспорте.

Биометрия предлагает очевидные преимущества: скорость, удобство, отсутствие необходимости носить с собой кошелек. Но вместе с тем возникают вопросы о безопасности данных и возможных рисках, пишет источник.