Для чего в СССР выпускали изогнутые ложки

В эпоху СССР на многих кухнях, да порой и в заведениях общепита, можно было встретить странные столовые приборы. Причудливым способом изогнутые ложки в те времена считались обычным атрибутом трапезы. Но предназначались они не для всех.

Дело в том, что в Советском Союзе левшей считали чуть ли не прокаженными. Они писали, ели, рисовали не той рукой, как "нормальные" люди. Как только родители начинали подозревать, что их чадо левша, они начинали рьяно его переучивать на правильную руку. Если в школах коррекцией таких детей занимались педагоги, заставляя держать ручку и выводить палочки и галочки именно правой рукой, то дома эта миссия лежала на матери.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Купив изогнутую ложку, она сидела рядом с чадом за обеденным столом и следила, чтобы сын или дочь хлебали суп не левой, а правой рукой. Впрочем, с таким прибором схитрить было трудно. Ложка была сконструирована таким образом, что ни бульон, ни кашу занести в рот с левой стороны было просто нереально. Традиция переучивать левшей сошла на нет только после 80-х годов прошлого века, когда ряд ученых выступили против такой насильственной меры воздействия на неокрепшую детскую психику.

Медики утверждали, что это может привести к ментальным отклонениям, а значит, проще и безопаснее оставить леворуких детей в покое. Кстати, сегодня считается, что левши значительно превосходят сверстников в плане развития интеллектуальных и творческих способностей. Ну а если вспомнить историю, можно насчитать немало гениев, жизнь и открытия которых изучают нынешние школьники. Это и Гай Юлий Цезарь, и Александр Македонский, и Наполеон Бонапарт.

Сегодня пресловутые "кривые" ложки можно встретить разве что в специальных музеях, изучающих историю СССР. Вместе с эпохой они канули в прошлое и теперь кажутся скорее бесполезным изобретением, которым калечили советских детей.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru