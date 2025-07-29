Запрет на работу мигрантов в петербургском такси: почему все-таки решили отказаться от услуг иностранцев

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал документ, который запрещает мигрантам садиться за руль такси.

В Петербурге все-таки ввели запрет на работу мигрантов в такси — это решение подписал губернатор Александр Беглов, и оно действует до конца года.

Однако до этого момента власти города не спешили с такими ограничениями и даже рассматривали другие варианты.

Почему власти сначала не хотели запрещать мигрантам работать?

Ранее уже обсуждалась возможность запрета мигрантам работать не только в такси, но и в службах доставки.

Но такие меры могли привести к резкому подорожанию этих услуг.

Доставка могла стать вдвое дороже, а время ожидания такси увеличилось бы из-за нехватки водителей.

Поэтому в итоге решили ограничиться только сферой такси.

Предупреждения о рисках резкого запрета

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский отмечал, что город сильно зависит от соседних регионов в части рабочей силы, в том числе и для такси.

Он подчеркивал, что резкий запрет может привести к коллапсу рынка труда в Петербурге и соседних областях, так как часть работников просто уедет, то есть произойдет отток рабочей силы в регионах.

Как власти пошли на компромисс?

В итоге власти пошли на компромисс: запрет начали вводить с переходным периодом в три месяца для работодателей, которые должны заменить мигрантов другими работниками.

Главная официальная цель запрета — повышение качества и безопасности такси, а также создание рабочих мест для россиян, сообщает пресс-служба Смольного.

Почему запрет решили все же ввести?

Хотя власти долго пытались избежать жестких мер, постоянные нарушения визового режима, нелегальный характер работы многих водителей и жалобы стали поводом для ужесточения.

Что дальше?

С введением запрета число таксистов может уменьшиться, что повлияет на стоимость и время ожидания услуги.

Впрочем, власти рассчитывают на увеличение российских водителей.

Как ситуация изменится — покажет время.