Запрет на работу мигрантов в петербургском такси: почему все-таки решили отказаться от услуг иностранцев

В Петербурге все-таки ввели запрет на работу мигрантов в такси — это решение подписал губернатор Александр Беглов, и оно действует до конца года.
Однако до этого момента власти города не спешили с такими ограничениями и даже рассматривали другие варианты.
Почему власти сначала не хотели запрещать мигрантам работать?
Ранее уже обсуждалась возможность запрета мигрантам работать не только в такси, но и в службах доставки.
Но такие меры могли привести к резкому подорожанию этих услуг.
Доставка могла стать вдвое дороже, а время ожидания такси увеличилось бы из-за нехватки водителей.
Поэтому в итоге решили ограничиться только сферой такси.
Предупреждения о рисках резкого запрета
Спикер Законодательного собрания Александр Бельский отмечал, что город сильно зависит от соседних регионов в части рабочей силы, в том числе и для такси.
Он подчеркивал, что резкий запрет может привести к коллапсу рынка труда в Петербурге и соседних областях, так как часть работников просто уедет, то есть произойдет отток рабочей силы в регионах.
Как власти пошли на компромисс?
В итоге власти пошли на компромисс: запрет начали вводить с переходным периодом в три месяца для работодателей, которые должны заменить мигрантов другими работниками.
Главная официальная цель запрета — повышение качества и безопасности такси, а также создание рабочих мест для россиян, сообщает пресс-служба Смольного.
Почему запрет решили все же ввести?
Хотя власти долго пытались избежать жестких мер, постоянные нарушения визового режима, нелегальный характер работы многих водителей и жалобы стали поводом для ужесточения.
Что дальше?
С введением запрета число таксистов может уменьшиться, что повлияет на стоимость и время ожидания услуги.
Впрочем, власти рассчитывают на увеличение российских водителей.
Как ситуация изменится — покажет время.