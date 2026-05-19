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Защита от «левых» дверей: как в петербургском метро перешьют мозги поездам «НеВа»

Опубликовано: 19 мая 2026 23:35
 Проверено редакцией
Защита от «левых» дверей: как в петербургском метро перешьют мозги поездам «НеВа»
Защита от «левых» дверей: как в петербургском метро перешьют мозги поездам «НеВа»
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Работы содержатся в плане на 2027 год.

Машинисты метро — профессионалы, но и они люди. Усталость или секундная потеря концентрации могут привести к опасной ошибке.

Чтобы исключить даже случайный риск, Петербургский метрополитен решил модернизировать составы модели «НеВа», сообщает "Фонтанка".

Что именно изменят

В планах на 2027 год стоит обновление 26 головных вагонов. Инженеры доработают систему управления так, чтобы она «советовалась» с внешними датчиками.

Как это будет работать:

  • Поезд будет точно знать, где он находится.
  • Кнопки открытия дверей станут активными только тогда, когда первый вагон остановится четко у знака «Остановка первого вагона» (ОПВ).
  • Если машинист по ошибке нажмет кнопку не с той стороны, двери не шелохнутся. Вместо этого в кабине раздастся противный предупреждающий звук (зуммер).

Когда ждать обновлений

Процесс не быстрый. Метрополитен уже внес эти работы в график на 2027 год. До этого момента специалисты будут готовить документацию и закупать необходимое оборудование.

Кстати, в более современных поездах, таких как «Балтиец», подобные системы защиты уже стоят «с завода». Теперь пришло время подтянуть до этого уровня и надежную, но требующую апгрейда «НеВу».

Ранее «Городовой» рассказывал, что под стройку на Лиговском проспекте готовятся изымать землю..

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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