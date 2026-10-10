Завещание и дарение – ушло в прошлое: как проще и надежнее передать квартиру детям

Вопрос передачи недвижимости наследникам — это всегда баланс между личной безопасностью и желанием помочь близким.

Традиционные инструменты, такие как дарение и завещание, часто создают конфликт интересов: даритель рискует остаться на улице, а наследник по завещанию — оказаться «за бортом» из-за внезапной смены настроения наследодателя.

Наследственный договор (НД) выступает как современный правовой компромисс. Это не просто распоряжение имуществом, а полноценная сделка, где обе стороны берут на себя обязательства.

Почему это работает лучше других инструментов?

Чтобы понять ценность наследственного договора, сравним его с привычными методами:

Безопасность собственника (против дарения): При дарении вы теряете право собственности мгновенно. В наследственном договоре вы остаетесь полноправным владельцем до конца своих дней. Вы сохраняете контроль над жильем, что исключает риск оказаться «лишним» в собственной квартире. Предсказуемость для наследника (против завещания): Завещание — это «письмо в никуда», которое можно переписать в любой момент. Наследственный договор — это двустороннее соглашение. Наследник получает юридическую гарантию того, что правила игры зафиксированы и не изменятся в одностороннем порядке.

Мнение эксперта: взгляд изнутри

Александра Игнатенко — нотариус города Москвы, член правления Федеральной нотариальной палаты прокомментировала новый инструмент наследования в эфире телеканала РБК.

По словам Игнатенко, ключевое отличие наследственного договора от завещания в том, что «если завещание — это, скажем так, тайна, интрига до последнего, когда люди узнают, что они наследники по завещанию уже после смерти, то в случае заключения наследственного договора собираются все вместе и определяют, какое имущество перейдет кому в случае смерти наследодателя» .

Три «подводных камня», о которых не пишут в брошюрах

Даже самый совершенный договор требует грамотного подхода. Вот на что стоит обратить внимание:

Ловушка «размытых» обязательств. Фраза «оказывать помощь» в суде не стоит ничего. Если вы хотите, чтобы наследник действительно заботился о вас, прописывайте конкретные действия: оплата счетов, покупка лекарств, визиты к врачу. Чем больше цифр и дат в договоре, тем проще доказать неисполнение условий в случае конфликта. Риск продажи имущества. Вы остаетесь собственником, а значит, имеете право продать квартиру. Если вы это сделаете, договор аннулируется. Чтобы защитить наследника, в договор можно внести пункт о запрете на отчуждение имущества. Но будьте осторожны: это ограничит вашу свободу распоряжаться своей собственностью, если вдруг возникнет острая нужда в деньгах. Обязательная доля — закон выше договора. Наследственный договор не отменяет право на обязательную долю. Если у вас есть нетрудоспособные иждивенцы, они все равно получат свою часть имущества, даже если в договоре указан другой человек. Это нужно учитывать при расчете долей, чтобы не создавать почву для будущих судебных исков.

Стоит ли заключать наследственный договор?

Наследственный договор — это инструмент для тех, кто ценит прозрачность и хочет избежать семейных драм. Он идеально подходит, если вы хотите передать квартиру конкретному человеку в обмен на определенные действия, но не готовы расставаться с правом собственности при жизни.

Фото: Сгенерировано ИИ

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