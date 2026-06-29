Жара «промахнулась» мимо Петербурга: почему зной ушел к Минску, оставив нам всего +25

Жара с Европы уйдет на юг России.

В соцсетях и новостях сейчас много пугающих заголовков об «аномальной жаре» из Европы. Спешим успокоить: нас это не коснется.

Знойный фронт действительно идет на восток, но Петербург он обойдет стороной. Раскаленный воздух задержится южнее — даже Москва и Минск ощутят его сильнее, чем мы, сообщает главный синоптик города Александр Колесов.

Начало недели: идеальное лето

Первые три дня недели — это подарок для тех, кто любит комфортное тепло.

Понедельник: облаков пока много, но солнце периодически проглядывает.

облаков пока много, но солнце периодически проглядывает. Вторник и среда: самые приятные дни. Облака разойдутся, небо станет ясным.

самые приятные дни. Облака разойдутся, небо станет ясным. Температура: воздух прогреется до отличных +25…+26 градусов.

Это идеальное время для прогулок. Влажность в городе сейчас умеренная, поэтому такая температура переносится легко.

Четверг: достаем зонты

С середины недели погода начнет «капризничать». В четверг к нам придет свежий воздух и сменится воздушная масса. Что это значит для нас?

Станет прохладнее — столбик термометра вернется к отметке +20 градусов. Начнутся дожди.

Судя по прогнозам, осадков в конце недели будет много. Это не просто короткие ливни, а затяжной период дождливой погоды на несколько дней.

Почему так происходит?

Обычно жара из Европы идет к нам «по прямой». Но в этот раз ее оттесняет область низкого давления.

Получается своеобразный коридор: весь жар уходит на юг России и в центральные регионы, а Петербург остается в зоне влияния северных ветров.

Для нашего региона +20…+22 градуса — это климатическая норма. Так что мы просто возвращаемся к обычному питерскому лету.

У нас есть время до вечера среды, чтобы насладиться солнцем и сухими дорожками. Планируйте пикники и выезды на природу прямо сейчас.

А к четвергу проверьте, где лежит ваш зонт и непромокаемая обувь — они точно понадобятся.

Ранее «Городовой» рассказывал, какая погода будет в Северной столице в начале недели.