ЖКХ-долги с поблажкой: до 2026 года продлили «льготный» расчет

Пени начислять будут пока только по двум схемам.

Есть хорошие новости для тех, кто иногда задерживает оплату коммуналки: до конца 2026 года повышенные пени начислять не будут.

Даже несмотря на то, что ключевая ставка Центробанка сейчас на рекордной высоте — 21%. Правительство решило заморозить расчёт пени по ставке 9,5%, чтобы долги не росли в геометрической прогрессии, как это было бы по нынешним правилам.

Почему это важно?

Ставка Центробанка влияет не только на кредиты и ипотеку, но и на начисление штрафов за просрочку по ЖКХ. Раньше всё было просто: чем выше ставка — тем больше пеня. Но при ставке в 21% платить даже за несколько дней опоздания стало бы ощутимо болезненно.

Поэтому власти решили вернуться к прошлой, более мягкой ставке — 9,5%, которая действовала на 27 февраля 2022 года.

Как теперь считают пени?

Период просрочки Формула расчета С 31-го до 90-го дня включительно сумма долга × количество дней × 9,5% / 300 С 91-го дня до даты полной оплаты сумма долга × количество дней × 9,5% / 130

Но важно помнить: льготные пени распространяются только на долги, которые возникнут с 1 января 2025 года. Если задолженность появилась раньше, действуют старые правила.

Что это значит для обычных людей?

Если вы по каким-то причинам не успели вовремя оплатить коммуналку — до конца 2026 года вам не грозит бешеный штраф. Это, конечно, не отменяет необходимости платить по счетам, но даёт немного больше пространства для манёвра, если вдруг случится форс-мажор.

Так что вздохнуть можно, но расслабляться не стоит. Учитывая, что зима в России — это не только снег, но и квитанции с сюрпризами, лучше оплачивать всё вовремя, даже с «скидкой на проценты».

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