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Зимняя прогулка по Петербургу без вреда: как защитить лапы собаки от реагентов

31 декабря 2024 15:01
Зимняя прогулка по Петербургу без вреда: как защитить лапы собаки от реагентов
Зимняя прогулка по Петербургу без вреда: как защитить лапы собаки от реагентов
Фото Городовой.ру

Есть сразу несколько способов.

Осенне-зимний период в больших городах несет с собой не только мокрую и холодную погоду, но и скрытую опасность для домашних питомцев, в особенности для собак. Обильная обработка дорог и тротуаров реагентами, призванная бороться с гололедом, становится настоящим испытанием для нежных лап четвероногих друзей.

Эти химические составы, разъедающие кузовы автомобилей и обувь пешеходов, с легкостью могут оставить кровоточащие раны на подушечках лап собак. Мелкие частицы реагентов забиваются между подушечками, вызывая царапины, а после таяния оставляют на коже раздражение и трещины. Помимо этого, существует опасность отравления, если питомец слижет реагенты с лап. В организм животного могут попасть соли тяжелых металлов, негативно влияющие на здоровье.

Специалисты настоятельно рекомендуют защищать лапы собак в осенне-зимний период. Производители предлагают несколько вариантов защиты, которые помогут уберечь питомцев от негативного воздействия реагентов:

  • Специальная обувь. Ботинки или сапожки для собак – это один из самых надежных способов защиты лап от реагентов. Они предотвращают контакт лап с химическими веществами и защищают от порезов и ссадин.
  • Носочки. Более легкий вариант защиты, который подойдет для прогулок по не слишком агрессивной среде. Они также создают барьер между лапами и реагентами, но важно следить за тем, чтобы они не промокали.
  • Косметика для ухода. Воск, шампунь и влажные салфетки — это средства, которые помогут укрепить кожу лап, предотвратить раздражение и смягчить последствия воздействия реагентов. Воск создает защитную пленку на подушечках, шампунь помогает смыть остатки реагентов, а влажные салфетки удобны для быстрой обработки лап после прогулки.

Выбор способа защиты лап зависит от индивидуальных особенностей собаки, погодных условий и частоты прогулок. Важно помнить, что забота о питомце в осенне-зимний период – это залог его здоровья и хорошего самочувствия.

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Автор:
Юлия Степанова
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