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Значение не самое приятное: почему труд за деньги в Петербурге называют работой

12 января 2025 14:03
Человек на работе
Значение не самое приятное: почему труд за деньги в Петербурге называют работой
Фото Городовой.ру

Разбираемся, правильное ли слово приходит на ум миллионам россиян, когда они думают об очередной смене.

С началом первой рабочей недели в новом году стоит задуматься о происхождении слова, которое так тесно связано с нашей повседневной жизнью.

В древнерусском языке слово «робота» имело два значения: «работа» и «рабство». Интересно, что изначально русская форма «раб» звучала как «робъ». Это неслучайно — в стародавние времена труд часто ассоциировался с принуждением, что нашло отражение в языке.

Слово «робот», в свою очередь, имеет схожее происхождение. Оно было придумано в 1921 году Йозефом Чапеком, братом чешского писателя Карела Чапека. В своей пьесе «R.U.R.» Карел Чапек писал о механических существах, которые должны были избавить людей от тяжелого труда. Изначально он хотел назвать их «лаборжи», от английского labour («труд»), но Йозеф предложил использовать чешское слово robota — «барщина, каторга».

В русских переводах произведения Чапека эти механические существа сначала назывались «работари», передает писатель Сергей Антонов в своем Telegram-канале.

Петербург как культурный и научный центр России имеет особую связь с темой «роботы» и «роботов». Именно здесь в XIX веке формировались первые промышленные предприятия, где труд был тяжелым и зачастую близким к каторжному. Тема освобождения человека от изнурительного труда звучала в трудах петербургских мыслителей и ученых.

Так что каждый раз, говоря о «работе» или «роботах», помните: эти слова несут в себе не только историю трудностей, но и надежду на лучшее будущее.

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Автор:
Игорь Мустафин
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