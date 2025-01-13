Золотое кольцо, лыжи, термальные источники и кое-что еще: все идеи зимнего отдыха для петербуржцев в феврале 2025-го

Февраль в России — это зимняя сказка в одних регионах и предвкушение весны в других. Для путешественников это месяц, полный контрастов и возможностей: от заснеженных гор до термальных источников. Мы собрали лучшие направления для тех, кто планирует отдых в последний зимний месяц.

Горнолыжные курорты

Февраль — разгар горнолыжного сезона. Лучшие курорты России предлагают трассы для всех уровней подготовки, а также насыщенную программу для тех, кто не катается. Среди самых популярных:

«Роза Хутор» и «Красная Поляна» (Сочи) — отличные трассы и развитая инфраструктура.

(Сочи) — отличные трассы и развитая инфраструктура. «Шерегеш» (Кемеровская область) — излюбленное место для сноубордистов.

(Кемеровская область) — излюбленное место для сноубордистов. Домбай и Эльбрус (Кавказ) — виды на горы, которые завораживают.

Дополнительно можно покататься на собачьих упряжках, расслабиться в спа или прогуляться по живописным тропам.

Термальные источники

Февральская прохлада — идеальное время для купания в горячих минеральных источниках. Варианты отдыха:

Краснодарский край : источники «Жемчужина предгорья» и другие курорты.

: источники «Жемчужина предгорья» и другие курорты. Кавказские Минеральные Воды : Ессентуки, Пятигорск и Железноводск с их лечебными ваннами.

: Ессентуки, Пятигорск и Железноводск с их лечебными ваннами. Тюмень: базы отдыха с горячими источниками под открытым небом.

Здесь можно сочетать релакс в теплой воде с экскурсиями и прогулками.

Кавказ

Горный Кавказ встречает путешественников заснеженными пейзажами и захватывающими видами. Популярные места:

Владикавказ и его окрестности — ущелья, ледяные водопады и некрополь в Даргавсе.

и его окрестности — ущелья, ледяные водопады и некрополь в Даргавсе. Минеральные Воды — сочетание лечебного отдыха и горнолыжных курортов.

Карелия

Для любителей зимней природы Карелия предлагает уникальные пейзажи:

Замерзшие водопады Кивач и Белые мосты.

Покатушки на снегоходах и собачьих упряжках.

Охота за северным сиянием на озере Контоккиярви и в национальном парке Паанаярви.

Сочи

Даже в феврале Сочи остаётся универсальным направлением:

Как и писали ранее, горнолыжные курорты Красной Поляны.

Прогулки по Приморской набережной и Олимпийскому парку.

Экскурсии в «Скайпарк» или к Агурским водопадам.

Казань

Современная Казань привлекает гостей своей архитектурой и культурой:

Посетите Казанский Кремль с мечетью Кул-Шариф.

Уютные рестораны с местной кухней и ночные развлечения на улице Баумана.

Крым

Февраль в Крыму — это время для неторопливых экскурсий:

Ялта и гора Ай-Петри с зимними пейзажами.

Дворцы: Ливадийский, Воронцовский и «Ласточкино гнездо».

Балаклава и её знаменитая бухта.

Алтай

Алтай зимой — это тишина, величие гор и умиротворение:

Катание на снегоходах и собачьих упряжках.

Посещение незамерзающих водопадов и питомников зубров.

Санаторный отдых и экскурсии к уникальным природным памятникам.

Золотое кольцо

Старинные города центральной России предлагают сочетание культурного отдыха и зимней романтики. Маршрут может включать:

Сергиев Посад, Ярославль и Суздаль с их исторической архитектурой.

Мастер-классы по ремёслам: гончарному делу, резьбе по дереву.

Почему стоит отправиться в путешествие?

Февраль — отличное время, чтобы: