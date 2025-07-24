Звезда советского кино, потерявшая все: куда пропал бывший муж Елены Сафоновой ленинградец Виталий Юшков

Виталий Юшков — имя, которое у многих любителей советского кино ассоциируется прежде всего с личной судьбой, а не с блестящей актерской карьерой.

Его все помнят, как мужа героини «Зимней вишни» Елены Сафоновой, а не талантливого актера. Это история, как мечты и реальность идут разными дорогами.

Детство и мечта о сцене

Виталий Леонидович Юшков родился в Ленинграде, его детство пришлось на тяжелое послевоенное время.

Как и многие дети того поколения, он много времени проводил в школе и на улице, где подружился с творчеством через самодеятельность.

В зрелом возрасте Виталий решил воплотить свою мечту — поступил в театральный институт, хотя сначала учился на режиссера в Ленинградском институте культуры.

Он перешел в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, который окончил в 1972 году, пишет сайт Биограф.

Театральные испытания и первые успехи в кино

Получив диплом, Юшков пришел в Ленинградский театр имени Горького, где работал под руководством знаменитого Георгия Товстоногова.

Однако судьба не была к нему щедра: режиссер отдавал предпочтение уже состоявшимся актерским звездам — молодых же артистов мало замечали.

Роли у Виталия были эпизодические или в постановках других режиссеров. Понимая, что театральной славы ждать не стоит, он переключился на кино.

И здесь случился прорыв: в 1973-м году вышел фильм «Крах инженера Гарина», где Юшков получил заметную роль Арна и впервые привлек внимание публики.

Впоследствии его можно было увидеть в картинах «Личное счастье», «Семья Зацепиных», «Осенняя история», «Путешествие в другой город» и других.

Всего в кино за свою карьеру он сыграл более двадцати ролей. Его внешность и актерский потенциал сделали его желанным исполнителем характерных ролей в советском кинематографе.

Личная жизнь

Знакомство с актрисой Еленой Сафоновой случилось во время съемок фильма «Семья Зацепиных». Несмотря на некоторую разницу в возрасте и жизни в разных городах, Елена переехала к Виталию в Ленинград.

В 1976 году они поженились, но семейное счастье не сложилось. Елена была полностью погружена в карьеру, часто пропадала на репетициях и съемках.

Энергия Виталия потихоньку угасала, а популярность начала падать с начала 80-х. На фоне разочарований мужчина стал злоупотреблять алкоголем.

Брак распался через шесть лет — развод сопровождался громкими скандалами и конфликтами вокруг имущества и родственников.

Второй брак и эмиграция

Позже Юшков женился во второй раз — на Марине, с которой у него родились двое детей. Однако экономический кризис начала 1990-х годов разрушил его карьеру в России.

Актера практически перестали звать в кино и театр. Тогда он решился на переезд в Израиль — надеялся, что опыт и талант помогут ему найти работу и там.

К сожалению, надежды не оправдались: языковой барьер и незнание иврита не позволили ему работать актером.

Виталию пришлось принимать любую доступную работу — дворником, грузчиком на химическом заводе. Дополнительные финансовые трудности и культурный шок усугубили его состояние.

Алкоголь опять стал выходом из сложных ситуаций. Семья разрушилась: жена подала на развод после того, как Виталий в пьяном виде стал агрессивен и даже поднял руку на нее.

Несколько месяцев Юшков провел в тюрьме.

Жизнь на краю

После освобождения судьба Виталия стала еще суровее. Израильские законы запрещали ему приближаться к бывшей жене и детям.

Некоторое время он жил в подвале, подрабатывал дворником и грузчиком, но алкоголь продолжал контролировать его жизнь.

Социальные службы пытались помочь — его определили в приют для бездомных, назначили социального работника и психолога, предоставляли помощь и поддержку.

Но Юшков долго не мог справиться с зависимостью, часто сбегал и возвращался вновь к спиртному.

По последним данным, Виталий живет в доме престарелых в Ашдоде. Государство выплачивает ему пособие, которое хотя бы помогает жить.