Анна Семенович

Какими способами артисты борются со старостью.
Крупные звезды уже «причесали» Черноморское побережье.
Пышногрудой красавице надоело, что бренды не могут удовлетворить ее требования.
Сексапильная знаменитость подарила надежду молодым.
Родители умершей артистки не оставляют надежд заработать на ее популярности.
Осталось выяснить, кто стоит за организацией позорного мероприятия.
Самая распространенная операция на лице для мужчин — ринопластика.
Ведущий «Модного приговора» переживает, что они совсем не стараются выглядеть хорошо.
Визитная карточка знаменитости доставила ей немало хлопот по жизни.
Бывшая участница группы «Блестящие» боится потерять все нажитое после развода.
Экс-солистка группы «Блестящие» не комплексует из-за лишнего веса.
Главное в этой истории — позитивный конец.
Артистка уверена, что все зависит от нашего настроения.
Певица поделилась видео с беговой дорожки.
Певица не скрывает, как ей удается поддерживать форму.
Певица вышла на связь с поклонниками из постели.
Имя своего избранника певица держит в секрете.
Певица готова прибегнуть к этой процедуре, если в течение двух лет не родит сама.
Певица намерена серьезно заняться их восстановлением.
Знаменитости 1 марта исполнилось 42 года, но у нее нет ни мужа, ни детей.