Все новости / Даная Пригожина

Даная Пригожина

Общество
Суд встал на сторону инвестора в споре со Смольным о возведении IT-кластера в Ольгино
Арбитражный суд Петербурга встал на сторону компании «Телекомсети» в споре со Смольным о предоставлении участка в Ольгино для реализации инновационного инвестпроекта центра развития IT-технологий. В прошлом году компания подала заявление на предоставление для этих целей участка в Ольгино. И хотя проект был изначально согласован с комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле, а также получено положительное заключение КГА, в предоставлении участка инвестору было отказано. Как выяснилось в ходе судебного процесса, произошло это в результате незаконного изменения предназначения земельного участка.
22 авг 2022 14:42
Город
«Инсайд» из жанра фэнтези: «Ротонда» заявила о «политическом тандеме» Пригожина и Макарова
Сегодняшнее заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга, в ходе которого депутаты подготовили обращение к главе Центризбиркома Элле Памфиловой в связи с нарушениями при подготовке к сентябрьским выборам, стало поводом для появления «инсайда» о сотрудничестве спикера ЗакСа Вячеслава Макарова и петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. Однако данная информация не нашла подтверждения.
18 авг 2021 19:02
Общество
Причиной заболевания детей в Подмосковье могли стать принесённые на День рождения угощения
В четверг, 21 января, Прокуратура Московской области начала проверку по факту заболевания 14 учеников школы №5 города Электросталь. Со ссылкой на собственный источник ТАСС сообщил, что предварительный диагноз – «гастроэнтерит неясной этиологии». Все дети, почувствовавшие недомогание, останутся дома под наблюдением родителей, а в школе уже провели дополнительную дезинфекцию всех помещений.
22 янв 2021 08:20
Город
Пригожин: Беглов планирует создать комиссию по делам малого бизнеса в пандемию
В Санкт-Петербурге в ближайшее время может быть создана специальная комиссия для урегулирования вопросов между властями и предприятиями сферы гостеприимства. Такую информацию разместила пресс-служба компании «Конкорд» в своем официальном сообществе «ВКонтакте».
14 дек 2020 19:03
Эксклюзив
Последние новости
Старая яблоня даст урожай не хуже молодой: вот что нужно сделать с деревом Общество
Приготовить наваристый бульон можно и без мяса: секрет советских поварих Общество
Когда «натуральные травы» опаснее паразитов: Мясников честно предупредил народ Общество
Без масла, но еще вкуснее: праздничные бутерброды из самых обычных продуктов Общество
«Алиса, ты меня слышишь?»: об этом опасном свойстве умных колонок знают не все Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес