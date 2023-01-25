Даная Пригожина

Поклонники не могут поверить в увиденное.
Поисковики из Тверской области установили личность красноармейца, павшего в боях подо Ржевом в августе 1942 года.
Девушка пренебрегает здоровьем малыша.
Малыш появился на свет меньше месяца назад.
Предугадать подобный поворот событий просто невозможно.
16 августа известный продюсер стал дедом.
Арбитражный суд Петербурга встал на сторону компании «Телекомсети» в споре со Смольным о предоставлении участка в Ольгино для реализации инновационного инвестпроекта центра развития IT-технологий. В прошлом году компания подала заявление на предоставление для этих целей участка в Ольгино. И хотя проект был изначально согласован с комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле, а также получено положительное заключение КГА, в предоставлении участка инвестору было отказано. Как выяснилось в ходе судебного процесса, произошло это в результате незаконного изменения предназначения земельного участка.
Музыкальный продюсер стал дедушкой во второй раз 16 августа.
Знаменитый продюсер души не чает в малолетних наследниках.
Фамилия «Хуторянки» все больше становится опальной.
«Конкорд» обратилась в Прокуратуру РФ.
В ближайшее время в музыкальном семействе ожидается пополнение.
Продюсер считает, что будет неплохим дедушкой.
Свадьба была под угрозой срыва.
Музыкальный продюсер предполагает отмену международного конкурса «Евровидение»
Сегодняшнее заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга, в ходе которого депутаты подготовили обращение к главе Центризбиркома Элле Памфиловой в связи с нарушениями при подготовке к сентябрьским выборам, стало поводом для появления «инсайда» о сотрудничестве спикера ЗакСа Вячеслава Макарова и петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. Однако данная информация не нашла подтверждения.
Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск бывшего директора ФБК (признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Ивана Жданова.
В четверг, 21 января, Прокуратура Московской области начала проверку по факту заболевания 14 учеников школы №5 города Электросталь. Со ссылкой на собственный источник ТАСС сообщил, что предварительный диагноз – «гастроэнтерит неясной этиологии». Все дети, почувствовавшие недомогание, останутся дома под наблюдением родителей, а в школе уже провели дополнительную дезинфекцию всех помещений.
В Санкт-Петербурге в ближайшее время может быть создана специальная комиссия для урегулирования вопросов между властями и предприятиями сферы гостеприимства. Такую информацию разместила пресс-служба компании «Конкорд» в своем официальном сообществе «ВКонтакте».
Певица пошутила над ограниченной фантазией хейтеров.