Ирина Роднина

Евгений Плющенко: Не хочу уходить из спорта, может быть, будет пятая Олимпиада

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что не хочет уходить из спорта. 31-летний спортсмен рассказал, что неплохо себя чувствует, может двигаться, ходить. Завтра