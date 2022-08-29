Ирина Роднина

Фигурист обещал вернуться на лед, но так и не сдержал своего слова.
С 2019 года фигуристка исключила соревновательный аспект из своего катания.
Фигуристка не выступает на соревнованиях с 2019 года.
Прославленная спортсменка считает, что российским спортсменам специально вредят.
Сегодня у Дианы Дэвис и Глеба Смолкина назначен просмотр в Федерации фигурного катания США.
Бывшая фигуристка не имеет претензий к отбору в этом году.
Хорошая новость на деле оказалась пустышкой.
Инициатива вызвала много споров.
Журналистка вступилась за молодое поколение спортсменов
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Пользователи остались недовольны поступком трехкратной олимпийской чемпионки
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Депутат Годумы Оксана Пушкина, выступая на форуме «Территория смыслов», рассказала, в какой момент решила избавиться от грин-карты — это вид на жительство в США и разрешение на работу. Об этом пишет «РИА Новости».
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко занял первое место в медиарейтинге российских спортсменов – обладателей медалей на Олимпийских играх в Сочи, сообщает «БалтИнфо»
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что не хочет уходить из спорта. 31-летний спортсмен рассказал, что неплохо себя чувствует, может двигаться, ходить. Завтра
Во время посещения Кронштадтского морского кадетского корпуса губернатор Петербурга Георгий Полтавченко прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг фигуриста Евгения Плющенко, передает
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