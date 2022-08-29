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Ирина Роднина

Политика
Пушкина рассказала, что заставило ее сдать грин-карту
Депутат Годумы Оксана Пушкина, выступая на форуме «Территория смыслов», рассказала, в какой момент решила избавиться от грин-карты — это вид на жительство в США и разрешение на работу. Об этом пишет «РИА Новости».
31 июл 2020 13:45
Спорт
Евгений Плющенко стал самым обсуждаемым олимпийцем по итогам Игр в Сочи
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко занял первое место в медиарейтинге российских спортсменов – обладателей медалей на Олимпийских играх в Сочи, сообщает «БалтИнфо»
24 фев 2014 17:29
Спорт
Евгений Плющенко: Не хочу уходить из спорта, может быть, будет пятая Олимпиада
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что не хочет уходить из спорта. 31-летний спортсмен рассказал, что неплохо себя чувствует, может двигаться, ходить. Завтра
19 фев 2014 10:18
Спорт
Алексей Ягудин заявил об угрозах со стороны Плющенко и Рудковской
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин заявил об угрозах в свой адрес со стороны окружения известного фигуриста Евгения Плющенко. «Вчера уже поступил телефонный звонок,
18 фев 2014 11:37
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