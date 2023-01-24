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Причина их отсутствия известна.
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Сыну звезды сериала «Папины дочки» исполнился годик.
Наследнику продюсера ледовых шоу исполнится годик 14 августа.
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Звездное семейство собирается совместить приятное с полезным.
Отдыхавшая в юности в знаменитом детском лагере артистка вернулась туда в новой роли.
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Фигурист рассказал о взаимоотношениях с мамой супруги.
Ребенку Ильи и Лизы Арзамасовой нет еще и года.
Лиза Арзамасова подарила фигуристу сына в августе 2021 года.
Фигурист раскрыл некоторые подробности о своей частной жизни.
Семейная жизнь фигуриста оказалась не такой, как думали многие.
Российская актриса Елизавета Арзамасова в День всех влюбленных отметила полгода с момента рождения сына — трогательный ролик с ее супругом фигуристом Ильей Авербухом и маленьким сыном Львом опубликован в Instagram артистки.
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