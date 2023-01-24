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Лиза Арзамасова

Общество
Актриса Лиза Арзамасова поделилась трогательным видео с мужем Авербухом и сыном Львом
Российская актриса Елизавета Арзамасова в День всех влюбленных отметила полгода с момента рождения сына — трогательный ролик с ее супругом фигуристом Ильей Авербухом и маленьким сыном Львом опубликован в Instagram артистки.  
15 фев 2022 10:27
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