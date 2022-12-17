Маргарита Симоньян

Все нужные ингредиенты уже есть в холодильнике.
Традиционное европейское блюдо получится не хуже, чем в ресторане.
Журналистка поделилась секретом.
Решение всем далось непросто.
Журналистка не стала скрывать горя.
Журналистка всерьез озадачила мужа.
Светская львица поступила непорядочно.
За лишние сантиметры можно не переживать.
Журналистка знает толк в готовке.
Интервью с журналисткой обернулось скандалом.
Журналистка любит удивлять домочадцев.
Долго возиться у плиты не нужно.
Приготовить закуску не составит труда.
Главный редактор телеканала RT показала редкое фото из личного архива.
Режиссер и журналистка воспитывают троих общих детей, но наследников в семье могло бы быть больше.