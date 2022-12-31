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Сара Джессика Паркер

Шоу-бизнес
HBO Max выпустил трейлер документального фильма о спин-оффе «Секса в большом городе»
В онлайн-кинотеатре HBO Max состоится премьера документального фильма о съемках мини-сериала «И просто так», ставшего сиквелом культового сериала «Секс в большом городе». Выход документалки намечен на 3 февраля одновременно с выходом последнего эпизода спин-оффа.  
01 фев 2022 21:11
Шоу-бизнес
Amediateka представил два первых эпизода продолжения «Секса в большом городе»
Онлайн-кинотеатр Amediateka 10 декабря представил российскую премьеру обожаемого многими сериала «Секс в большом городе» под названием «И просто так...». На сервисе вышли два первых эпизода из десяти.
13 дек 2021 12:07
Шоу-бизнес
НВO Мах опубликовал тизер своих грядущих проектов
Стриминговый сервис НВO Мах выпустил 20 сентября 2021 года тизер нового сезона. В ролике можно увидеть кадры из сериала «The Sex Lives of College Girls», эпизоды из проектов «Эйфория», «Наследники», «Умерь свой энтузиазм», «Белая ворона». 
20 сен 2021 21:04
Шоу-бизнес
Тодоренко и Топалов попросили поклонников помочь им встретиться с Сарой Джессикой Паркер
Российский певец Влад Топалов и его жена, телеведущая Регина Тодоренко обратились к своим подписчикам в сети Instagram с просьбой оказать содействие в организации личной встречи с голливудской актрисой Сарой Джессикой Паркер. 
22 июл 2021 12:45
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