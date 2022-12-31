Сара Джессика Паркер

Тодоренко и Топалов попросили поклонников помочь им встретиться с Сарой Джессикой Паркер

Российский певец Влад Топалов и его жена, телеведущая Регина Тодоренко обратились к своим подписчикам в сети Instagram с просьбой оказать содействие в организации личной встречи с голливудской актрисой Сарой Джессикой Паркер.