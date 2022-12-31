Сара Джессика Паркер

Самый простой способ почувствовать чудо.
Историк моды и телеведущий высказался о тренде на седые волосы.
Саму артистку признаки старения совершенно не смущают.
Знаменитая экранная модница «запилила» элегантный пост в соцсети.
Телеведущий составил свой список самых стильных.
Сериал «И просто так», заявленный как продолжение «Секса в большом городе», может получить второй сезон.
В онлайн-кинотеатре HBO Max состоится премьера документального фильма о съемках мини-сериала «И просто так», ставшего сиквелом культового сериала «Секс в большом городе». Выход документалки намечен на 3 февраля одновременно с выходом последнего эпизода спин-оффа.
Онлайн-кинотеатр Amediateka 10 декабря представил российскую премьеру обожаемого многими сериала «Секс в большом городе» под названием «И просто так...». На сервисе вышли два первых эпизода из десяти.
В Сети появился трейлер сериала «И просто так», который заявлен как продолжение «Секса в большом городе».
В Сети появился тизер сериала «И просто так».
Стриминговый сервис НВO Мах выпустил 20 сентября 2021 года тизер нового сезона. В ролике можно увидеть кадры из сериала «The Sex Lives of College Girls», эпизоды из проектов «Эйфория», «Наследники», «Умерь свой энтузиазм», «Белая ворона».
Российский певец Влад Топалов и его жена, телеведущая Регина Тодоренко обратились к своим подписчикам в сети Instagram с просьбой оказать содействие в организации личной встречи с голливудской актрисой Сарой Джессикой Паркер.
По миллиону долларов за каждый эпизод сезона.
Ким Кэттролл давно отказалась участвовать в продолжении сериала, и никто не смог заставить ее передумать.
Актер отметил, что дни, когда он был высокооплачиваемым популярным актером, прошли.
После рождения ребенка популярная актриса похвасталась стройной фигурой.
Оказывается, таковых наберется порядочно
Впервые в ассортименте сети магазинов «ОКСФОРДСТРИТ» представлены оригинальные шлепанцы Birkenstock, которые являются законодателями моды на всевозможные "бабушкины" тапочки, вариации которых вот
ФИЛИП ТРЕЙСИ: ШЛЯПЫ В 21 ВЕКЕ Крупнейшая за 25 лет выставка творчества Филипа Трейси 6 февраля — 15 марта 2015 Музей и галереи современного искусства Эрарта «Шляпа — это не
Петербургская Галерея Мольберт представляет проект «Искусство Швеции», в рамках которого пройдут две уникальные выставки шведских художников Ховарда Брукса и Малинды Дамгаард. С 17 по 28 апреля