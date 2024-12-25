Рождественское настроение гарантированно: 4 не приевшихся новогодних фильма

В предновогодней гонке за атмосферой праздника руки так и тянутся к «Иронии судьбы» или «Один дома». Но иногда хочется чего-то новенького (ну, или хотя бы не столь заезженного). Вот четыре отличных рождественских фильма, которые подарят уют и праздничное настроение, не вызывая дежавю.

1. «Семьянин» (The Family Man, 2000)

Если Николас Кейдж в роли семейного человека не ассоциируется у вас с Рождеством, значит, вы ещё не видели этот трогательный фильм. Джек Кэмпбелл, успешный бизнесмен, внезапно оказывается в альтернативной реальности, где вместо роскошной квартиры у него дом в пригороде, жена и двое детей. Сперва герой шокирован, но постепенно учится радоваться мелочам. Идеальное напоминание о том, что счастье не измеряется количеством нулей на счёте.

2. «Реальная любовь» (Love Actually, 2003)

Этот фильм — как подарочная коробка с сюрпризами: девять историй любви, которые разворачиваются в рождественской Великобритании. Немного драмы, много юмора, классный актёрский состав (привет, Хью Грант и Лиам Нисон) — идеальный выбор для вечера с горячим шоколадом. И да, саундтрек просто шикарный.

3. «Привет семье!» (The Family Stone, 2005)

Когда герой Дермота Малруни привозит невесту (Сара Джессика Паркер) на рождественские выходные к своей шумной семье, начинается настоящий хаос. Между столкновением характеров и трогательными моментами фильм раскрывает, как важно принимать людей такими, какие они есть. Идеальное сочетание смеха, слёз и праздничного духа.

4. «Крампус» (Krampus, 2015)

Если праздничная мишура кажется слишком сахарной, попробуйте что-то с долей ужаса. Легенда о Крампусе — антисанта, который наказывает непослушных, — оживает, превращая праздник в мрачную сказку. Но даже в этом мрачном хаосе центральное место занимают семейные ценности. Для тех, кто готов добавить немного перчинки в свой рождественский вечер.

Попробуйте включить что-то из этого списка, завернувшись в плед с кружкой какао. Может, именно этот фильм станет для вас новой традицией, которая добавит волшебства в предновогоднюю суету.

