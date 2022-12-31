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Николас Кейдж

Шоу-бизнес
Вышел первый трейлер фильма «Узники страны призраков» с Николасом Кейджем в главной роли
В Сети опубликовали трейлер постапокалиптической экшн-комедии «Узники страны призраков». Американский актер Николас Кейдж, сыгравший в нем главную роль, назвал этот проект «самым безумным» из тех, в каких ему когда-либо доводилось участвовать. Ролик доступен на YouTube.  
12 авг 2021 18:17
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