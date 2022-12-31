Самый простой способ почувствовать чудо.
Голливудский актер стал ближе к молодежным трендам.
Актер порадовал фанатов возвращением к своему дикому образу 30-летней давности.
Покинувшего еще в октябре проект «Тихое место» режиссера Джеффа Николса заменит Майкл Сарноски.
Опубликован трейлер фильма «Узники страны призраков» режиссера Сиона Соно.
В Сети опубликовали трейлер постапокалиптической экшн-комедии «Узники страны призраков». Американский актер Николас Кейдж, сыгравший в нем главную роль, назвал этот проект «самым безумным» из тех, в каких ему когда-либо доводилось участвовать. Ролик доступен на YouTube.
Кинокомпания Neon опубликовала трейлер драмы «Свинья» с Николасом Кейджем в главной роли.
Режиссер блокбастера «Черное сердце» и «Опасный груз» Кевин Льюис снял новый фильм про заброшенный парк развлечений.
Российский кинопрокат возглавил отечественный сказочный фильм «Последний богатырь: Корень зла». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала kinobusiness.com.
Всегда найдется тот, кто полностью изменит сюжет фотосессии. Тот самый случай, когда роль второго плана сыграна круче главной.
8, 9 и 10 марта в кинотеатре KINOSTAR DeLUXE МЕГА Дыбенко состоятся эксклюзивные показы фильма «Семейка Крудс». Анимационный фильм «Семейка Крудс» – это приключенческая 3D-комедия,
Николас Кейдж сбегает из ада, чтобы отомстить негодяям, которые убили его дочь и похитили внучку. По следам беглеца отправляется посланец Сатаны, с целью вернуть его обратно. Но Кейджа голыми руками
Два матёрых рыцаря в исполнении Рона Перлмана и Николаса Кейджа уходят в самоволку из крестового похода. Но средневековый военком в лице католической церкви разыскивает отважных парней и поручает
14 июля 2010 г. Эксклюзивная Премьера "Ученик Чародея" Начало показа: 20:30 Начало развлекательной программы: 19:30 Розыгрыш билетов на премьеру в эфире радио Европа Плюс На сайтах
Жаль, конечно, что Микки Рурк не доехал до Санкт-Петербурга. Зато перед вами не потомок Чарли Чаплина, а знаменитый режиссер, автор наиболее известных русскому андеграунду кинофильмов "Реквием по
Зенит теперь трудно представить без украинца Анатолия Тимощука - и Дик Адвокаат, и болельщики считают его ключевым игроком команды.
Издательства «ФАНТОМ ПРЕСС» и «ЭКСМО» представляют Бестселлер знаменитой американской писательницы Кэтрин Райан Хайд Любовь в настоящем времени Перевод с англ. Сергея Соколова
С 20 февраля по 14 марта в Центральном Выставочном Зале «Манеж» пройдёт выставка Антона Корбайна, культового голландского фотографа, клипмейкера и режиссёра. Название — «Четыре измерения Антона
Любишь смотреть фильмы первым? Не пропускаешь ни одной кинопремьеры? Европа Плюс рада пригласить тебя на очередной премьерный показ. В рамках постоянной акции «Кинопремьера на Европе
Надю и Толю Тимощуков в Донецке будут помнить долго. Примерно так же как чету Горбачевых. Слишком яркая и самостоятельная жена при очень успешном муже.