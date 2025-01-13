Вы из Петербурга, хотите праздника, но устали пересматривать «Иронию судьбы»? Эта подборка для вас

Если ежегодный пересмотр «Иронии судьбы», «Гарри Поттера» и «Елок» вам уже наскучил, но терять новогоднее настроение еще не хочется, самое время попробовать что-то интересное. Эти фильмы менее известны, но не менее достойны для вашего вечера — будь то обычный день после рабочей смены или уютные посиделки с друзьями.

1. «Плохой Санта» (2003, США)

Почему стоит смотреть: Криминальная комедия с харизматичным Билли Бобом Торнтоном в роли Санты-неудачника, который грабит торговые центры. Однако всё меняется, когда в его жизнь врывается странный мальчик, пробуждающий в нём что-то похожее на совесть.

Этот фильм — отличный выбор для тех, кто любит черный юмор и нестандартные сюжеты. Важно отметить наличие пошлого юмора, не годится для детей.

2. «Кошмар перед Рождеством» (1993, США)

Почему стоит смотреть: Классика анимации от Генри Селика и Тима Бёртона. Готическая атмосфера Хэллоуина сталкивается с радостью Рождества в истории Джека Скеллингтона, пытающегося занять место Санта-Клауса. Фильм завораживает визуальной эстетикой и музыкой.

3. «Восемь женщин» (2001, Франция)

Почему стоит смотреть: Мюзикл, детектив и семейная драма в одном флаконе. Восемь женщин заперты в доме, где происходит убийство. Каждая скрывает свои секреты, а музыкальные номера добавляют фильму особого шарма.

4. «Серебряные коньки» (2020, Россия)

Почему стоит смотреть: Эта сказочная история любви разворачивается в зимнем Петербурге на рубеже веков. Потрясающие виды города, романтика и немного приключений — идеальный фильм для тех, кто ищет волшебства в знакомых декорациях. Режиссер также снял новую экранизацию «Мастера и Маргариты».

5. «Оставленные» (2024, США)

Почему стоит смотреть: Ретроатмосфера Америки 70-х, закрытая школа для мальчиков и неожиданный сюжет о Рождестве, проведённом в компании строгого учителя и грустной поварихи. Этот фильм предлагает сочетание драмы, комедии и теплой атмосферы.

6. «Чародеи» (1982, СССР)

Почему стоит смотреть: Советская новогодняя сказка о любви, волшебстве и дружбе. Тут мы немного слукавали, ведь кто из петербуржцев не знает эту ленту? Наверное, только молодежь. Лёгкий сюжет, множество песен и неподражаемая атмосфера делают этот фильм настоящей классикой.

7. «Зигзаг удачи» (1968, СССР)

Почему стоит смотреть: Добрый и юмористический фильм от Эльдара Рязанова. История о том, как фотограф выигрывает лотерею и сталкивается с завистью коллег. Этот фильм точно подарит несколько искренних улыбок.

8. «Семьянин» (2000, США)

Почему стоит смотреть: Николас Кейдж в мелодраме о втором шансе. Герой на Рождество получает возможность прожить альтернативную жизнь, где он выбирает семью, а не карьеру. Светлая история о том, что действительно важней всего в жизни семья, а не статус и миллионы на счете (хотя кто бы из нас отказался от пары лишних нулей после единицы?).

Попробуйте добавить в ваш новогодний киномарафон что-то новое из подборки. Эти фильмы напомнят, что праздники — это время, когда волшебство может быть ближе, чем кажется.