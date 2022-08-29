Сергей Пенкин

Талантливый исполнитель возмущен бездарностью нынешних звезд.
По мнению эстрадного артиста, музыкальный критик Сергей Соседов лишен хорошего вкуса.
Жизненный путь артиста был тернистым, но интересным.
Алена Жигалова выслушала каждую из сторон отдельно.
Артист посвящает всего себя большому количеству учеников.
Поклонение миллионов порой приобретает самые извращенные формы.
У артиста к своему внешнему виду только одна претензия.
Автор песен «Розовый сад» и «Молитва» так и не встретил любовь всей жизни.
Композитор и поэт-песенник из-за пристрастия к спиртному не раз попадал на первые полосы газет.
Артист никогда не комментировал слухи о своей ориентации.
Эстрадный артист выбирает типаж женщин, которые требуют от него невозможного.
Расплатиться по счетам певец не мог.
У голосистого артиста есть другие способы заработка.
Талантливый исполнитель частенько попадает в криминальные сводки.
Талантливый артист откровенно рассказал о своем отношении к званиям.
К Примадонне отечественной эстрады уникальный певец относится очень тепло.