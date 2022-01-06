Скотт Моррисон

NYT: Франция отказалась отмечать с США юбилей морской битвы после срыва контракта на подлодки

В пятницу в посольстве Франции в Вашингтоне и на борту французского фрегата в Балтиморе должны были отметить 240-летие Чесапикского сражения: в этой битве французская эскадра сошлась с британским флотом, поддержав только что созданные Соединенные Штаты. Однако недавние события сорвали эти планы, передает The New York Times.