Все новости / Скотт Моррисон

Скотт Моррисон

Политика
Австралия отложила депортацию Новака Джоковича в преддверии чемпионата
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что решение о депортации сербского теннисиста Новака Джоковича, не прошедшего вакцинацию от COVID-19, будет принято после дополнительных слушаний. Подробности сообщает РИА Новости.
06 янв 2022 14:37
Политика
Премьер Австралии допустил, что невакцинированный Джокович сразу же вернется на родину
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал сербского теннисиста Новак Джоковича предоставить весомые доказательства для медотвода, который он получил для участия в Открытом чемпионате Австралии 2022 года. Подробности сообщает РИА Новости.
05 янв 2022 20:05
Политика
Австралия поддержала дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине
Австралийские власти присоединились к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Китае, назвав его «правильным шагом», отвечающим интересам Австралии. При этом запрет не коснется спортсменов. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на заявление премьер-министра Скотта Моррисона.
08 дек 2021 10:06
Политика
NYT: Франция отказалась отмечать с США юбилей морской битвы после срыва контракта на подлодки
В пятницу в посольстве Франции в Вашингтоне и на борту французского фрегата в Балтиморе должны были отметить 240-летие Чесапикского сражения: в этой битве французская эскадра сошлась с британским флотом, поддержав только что созданные Соединенные Штаты. Однако недавние события сорвали эти планы, передает The New York Times.
17 сен 2021 11:38
Политика
Представитель МИД Захарова напомнила Парижу о срыве сделки по «Мистралям»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя разрыв контракта между Австралией и Францией по созданию подводных лодок, напомнила Парижу об их давнем решении в ситуации с производством авианосцев «Мистраль».   
16 сен 2021 16:54
Политика
США договорились о создании военного партнерства с Австралией и Британией
Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заключили договор о создании AUKUS — трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны. Об этом говорится в совместном заявлении участников встречи.
16 сен 2021 12:56
Политика
Байден забыл имя премьера Австралии на переговорах
Президент США Джо Байден снова попал в неловкую ситуацию на онлайн-переговорах с премьер-министрами Австралии и Великобритании Скоттом Моррисоном и Борисом Джонсоном. СМИ заподозрили, что он забыл имя одного из участников встречи, пишет газета The Australian.
16 сен 2021 10:05
Политика
Австралия разорвала самый дорогой оборонный контракт с Францией
Австралия решила выйти из военного соглашения с французской группой Naval Group – это рекордный по стоимости контракт за всю историю австралийского военно-морского флота, касающийся подводных лодок. Об этом сообщает телеканал АВС со ссылкой на источники в вооруженных силах.
16 сен 2021 09:50
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