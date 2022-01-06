Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что решение о депортации сербского теннисиста Новака Джоковича, не прошедшего вакцинацию от COVID-19, будет принято после дополнительных слушаний. Подробности сообщает РИА Новости.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал сербского теннисиста Новак Джоковича предоставить весомые доказательства для медотвода, который он получил для участия в Открытом чемпионате Австралии 2022 года. Подробности сообщает РИА Новости.
Австралийские власти присоединились к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Китае, назвав его «правильным шагом», отвечающим интересам Австралии. При этом запрет не коснется спортсменов. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на заявление премьер-министра Скотта Моррисона.
В пятницу в посольстве Франции в Вашингтоне и на борту французского фрегата в Балтиморе должны были отметить 240-летие Чесапикского сражения: в этой битве французская эскадра сошлась с британским флотом, поддержав только что созданные Соединенные Штаты. Однако недавние события сорвали эти планы, передает The New York Times.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя разрыв контракта между Австралией и Францией по созданию подводных лодок, напомнила Парижу об их давнем решении в ситуации с производством авианосцев «Мистраль».
Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заключили договор о создании AUKUS — трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны. Об этом говорится в совместном заявлении участников встречи.
Президент США Джо Байден снова попал в неловкую ситуацию на онлайн-переговорах с премьер-министрами Австралии и Великобритании Скоттом Моррисоном и Борисом Джонсоном. СМИ заподозрили, что он забыл имя одного из участников встречи, пишет газета The Australian.
Австралия решила выйти из военного соглашения с французской группой Naval Group – это рекордный по стоимости контракт за всю историю австралийского военно-морского флота, касающийся подводных лодок. Об этом сообщает телеканал АВС со ссылкой на источники в вооруженных силах.
Американский телеканал CNN раскрыл некоторые нелицеприятные подробности из жизни действующего президента США Дональда Трампа, характеризующие его не с лучшей стороны.
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил награду имени Уэйна Гретцки.
22 августа, в среду, в «КАРО ФИЛЬМ – Варшавский экспресс» состоится премьера блокбастера - «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» Пола Гринграсса. Третья часть шпионской эпопеи с участием Мэтта Дэймона в роли Джейсона Борна по