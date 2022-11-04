Юрий Антонов

Дзюба и Головин вошли в состав сборной России на Евро-2020

В среду, 2 июня, стал известен окончательный состав сборной России на ЕВРО-2020. Как сообщается на официальной странице команды в Twitter, в него включили футболистов Артема Дзюбу и Александра Головина.