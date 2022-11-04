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Юрий Антонов

Общество
Макаров может сделать дочь «инструментом» контроля в парламенте
Заместитель главы Петроградского района Марина Лыбанева, дочь действующего спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова, будет участвовать в выборах в городской парламент.
28 июн 2021 20:18
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