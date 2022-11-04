Юрий Антонов

У певца другие проблемы.
В ход поклонницы пускали свое главное оружие.
Даже в 77 лет артист способен задать жару со своими старыми хитами.
«Красная шапочка» СССР сравнила звезду запрещенной сети с дурно пахнущими отходами.
Старожил отечественного телевидения звонил Примадонне в Израиль.
Дурная слава вокруг переобувшейся артистки и не думает сходить на нет.
Народный артист России до сих пор популярен, несмотря на отсутствие новых хитов.
Народный артист России считает певца ярким представителем диско-сцены конца восьмидесятых.
Названы артисты, сумевшие сколотить солидные капиталы при советской власти.
Солистка и руководитель «Новых Самоцветов» приняла решение выйти на пенсию, как и все граждане страны
Бывший участник группы Quest Pistols Константин Боровский раскрыл правду о характере и выходках основателя коллектива Юрия Бардаша.
Заместитель главы Петроградского района Марина Лыбанева, дочь действующего спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова, будет участвовать в выборах в городской парламент.
Читатели китайского издания Guancha положительно оценили интервью российского президента Владимира Путина американскому телеканалу NBC.
В среду, 2 июня, стал известен окончательный состав сборной России на ЕВРО-2020. Как сообщается на официальной странице команды в Twitter, в него включили футболистов Артема Дзюбу и Александра Головина.
Представлен трейлер новой комедии Владимира Котта «Непослушник» от студии MEGOGO Studios.
В Москве состоялся закрытый показ первой серии российского сериала «Вампиры средней полосы». Режиссером проекта стал Антон Маслов.
Музыкант рассказал, что его нынешнее хирургическое вмешательство не связано с проблемами с мениском.
Врачи приняли решение провести срочную операцию.
Ольга впервые провела киноцеремонию закрытия международного фестиваля.
Фото даже напомнило о других известных людях