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Надоело собирать по дому иголки? Петербуржцам назвали лучшее растение-заменитель елки

17 декабря 2024 07:59
Надоело собирать по дому иголки? Петербуржцам назвали лучшее растение-заменитель елки
Надоело собирать по дому иголки? Петербуржцам назвали лучшее растение-заменитель елки
Elena Mayorova / Global Look Press / Global Look Press

Перед Новым годом оно продается даже в продуктовых магазинах.

Если вы хотите создать праздничную атмосферу, но не готовы жертвовать живой елью или устанавливать искусственное дерево, есть отличная альтернатива – растения в горшках. И иголки по всему дому выметать не придется, и тратиться на дорогостоющее пластиковое дерево не нужно.

Пуансеттия, идеально подходит для этой цели. Вы легко найдете ее в магазине. За несколько недель до Нового года ее часто завозят даже в обычные продуктовые супермаркеты. Ищите ярко-красные листья.

«Время цветения Пуансеттии выпадает на Рождество и Новый год, а из-за формы прицветников пуансеттия в народе получила название "рождественская звезда"», – объяснила садовод Наталия Крюкова.

Сложного ухода растение тоже не трубует. Нужно лишь регулярно его поливать небольшим количеством воды комнатной температуры, не допуская пересыхания почвы.

Но если же вам все-таки больше нравятся хвойные растения, обратите внимание на следующие виды:

  • Араукария комнатная;
  • Можжевельник;
  • Низкорослые сорта туи: «Вотерфилд», «Литл Джем», «Тедди», «Тотем Смарагд»;
  • Карликовые сорта кипарисовика Лавсона: «Аврора», «Камарачиба», «Тедди Беар», «Топ Поинт»;
  • Карликовые сорта криптомерии японской: «Йокогама», «Наналбоспика», «Вилмориниана».
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Автор:
Юлия Степанова
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