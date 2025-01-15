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Ватник, цигейка и пальто: какую зимнюю одежду носили в Ленинграде и что носят теперь

15 января 2025 23:34
Женщина
Ватник, цигейка и пальто: какую зимнюю одежду носили в Ленинграде и что носят теперь
Городовой ру

Зимняя мода и городская атмосфера

В условиях суровых ленинградских зим практичность всегда была на первом месте. Но даже тогда жители города стремились привнести в свои образы стиль и индивидуальность. Ватник, пальто или шуба — каждая эпоха добавляла свои оттенки в повседневную жизнь петербуржцев. С течением времени зимний гардероб петербуржцев значительно изменился. Посмотрим как было и как стало теперь.

Ватник: тепло и практично

В 1930-х годах ватник стал символом зимней одежды. Легкий в производстве, дешевый и теплый, он быстро завоевал популярность. Во время Великой Отечественной войны ватники носили все: солдаты, рабочие, студенты и даже дети. В холодных петербургских квартирах и на ветреных улицах такая куртка была настоящим спасением. Для дополнительной защиты от холода ватники подпоясывали ремнями или бечевками, чтобы ветер не проникал под одежду.

Сегодня его заменили современные пуховики, которые отличаются легкостью, разнообразием фасонов и цветов. Они стали частью зимнего гардероба петербуржцев, предлагая комфорт и стиль в холодное время года

Кадр из фильма "Девчата"

От ватника к пальто
После войны благосостояние страны начало расти, и ленинградцы стали переходить на пальто. Те, кто мог себе позволить, заказывали индивидуальный пошив, добавляя меховые воротники и шапки, чтобы выглядеть элегантно даже в мороз. Остальные покупали стандартные модели в магазинах, часто с воротником из искусственного меха.

В настоящее время пальто с воротниками из меха мало кто носит. Зато петербуржцы могут выбрать модели различных фасонов, цветов и ценовых категорий, отражающих современные модные тенденции и личные предпочтения. Вместо воротников предпочитают шарфы и платки самых разных размеров.

Кадр из фильма "Девчата"

Шубы: меховая мечта

В 1950-х началась мода на шубы. Настоящие меха, такие как норка, оставались роскошью, доступной немногим. Но более демократичные варианты, такие как шубы из каракуля и цигейки, стали символом городской моды. Они не только согревали, но и подчеркивали статус их обладателей. И в этой нише ничего не изменилось.

Сегодня шубы остаются не менее востребованными, только материалы и фасоны изменились. Петербуржцы все чаще выбирают изделия из искусственного меха. Хотя изделия из норки и даже снежного барса на улицах тоже не редкость.

Кадр из фильма "Зигзаг удачи"

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Автор:
Максакова Яна
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