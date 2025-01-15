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В Петербурге предлагают платить за помощь в поимке телефонных мошенников

15 января 2025 21:01
Деньги в руках
В Петербурге предлагают платить за помощь в поимке телефонных мошенников
globallookpress/ NGYNA

Нужно лишь потратить немного своего времени.

В Госдуме предлагают внедрить систему вознаграждений за помощь в задержании телефонных мошенников. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев, обратившись к главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Суть предложения заключается в том, чтобы мотивировать граждан предоставлять информацию, которая поможет задерживать мошенников, или даже умышленно вводить их в заблуждение, чтобы привести к задержанию.

«Граждане могли бы получать дополнительные вознаграждения, если смогут доказать, что способствовали задержанию мошенников и, в ходе взаимодействия с ними, получили аванс за обещание совершить преступление», — уточнил Ткачев.

В зависимости от результатов помощи, выплаты в Петербурге могут быть разными:

  • За раскрытие информации про обман мошенников на сумму не менее 50 тыс. рублей гражданам предлагается выплачивать 10 тыс. рублей.
  • Если информация приводит к поимке мошенников, размер вознаграждения может достигать 100 тыс. рублей.

Инициатива направлена не только на снижение числа телефонных мошенничеств, но и на предотвращение более серьёзных преступлений. В обращении подчёркивается, что внедрение программы может усложнить организацию мошеннических схем и увеличить издержки преступников. Это позволит не только уменьшить финансовые потери граждан, но и затруднить совершение диверсионных преступлений.

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Автор:
Максакова Яна
Общество МошенничествоСанкт-Петербург
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