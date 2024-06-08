Как в Турции отмечают Курбан-байрам, и что делать туристам: полезная памятка

Если у вас уже забронирована путевка в Турцию на вторую половину июня, то вам нужно ознакомиться с некоторыми нюансами и немного потерпеть неудобства. Дело в том, что с 16 по 19 число в стране будут отмечать один из главных религиозных праздников — Курбан-байрам. Местным жителям будет не до торговли и развлечения туристов.

Что за праздник

Курбан-байрам еще называют праздником жертвоприношения. Мусульмане режут барашка, готовят из его мяса еду и раздают ее бедным, соседям и родным. Конечно, у христиан сердце сжимается от боли и сострадания, когда они видят буквально реки крови на улицах, но для верующих в Аллаха это действо несет сакральный смысл.

«Значение праздника в том, чтобы люди помнили: для приближения к Богу людская жертва не требуется. Это и обряд выкупления благополучия наших детей, и демонстрация своего права как человека владеть животным миром, данного Господом, и, главное, это подтверждение своей набожности», — пояснил председатель Совета улемов ДУМ РФ Шамиль Аляутдинов журналистам.

Источник фото: Legion-Media

Одна семья должна пожертвовать одного барашка. Если семей семь, то подойдет одна корова. Если средств на покупку жерственного животного нет, то ничего страшного. В этот день просто нужно радоваться, дарить подарки друг другу и благодарить Всевышнего за жизнь. Интересно, что мусульманам нельзя стричь волосы и ногти 10 дней до Курбан-байрама.

Минусы для туриста

Опытные гиды обычно заранее предупреждают отдыхающих, когда не нужно ехать в Турцию. Во второй половине июня из-за Курбан-байрама на улицах там будет полная неразбериха, толпы местных жителей, давка, громкая музыка, крики и оры. Практически все магазины будут закрыты, так как для мусульман все эти дни нерабочие.

«Простоять в этот день в очереди в музей можно намного дольше обычного. Музеи могут работать по сокращенному графику или вовсе быть закрытыми», — предупреждают гиды.

Источник фото: Legion-Media

Также окажутся закрыты и рынки, и продуктовые магазины у дома. Люди, отмечающие этот праздник, скорее всего уедут к своим родственникам и будут все эти несколько дней находиться с ними, молиться и раздавать еду нуждающимся. Имейте ввиду, что закрытыми на замок могут оказаться даже аптеки.

У достопримечательностей также могут быть очереди, а отели в эти дни забиты до отвала. Уже сейчас, например, в Турции практически не осталось свободных номеров в гостиницах, так как желающих встретить праздник в жаркой стране огромное множество. Если вы оказались в центре событий, одевайтесь скромнее, не носите мини и глубокие декольте. Уважайте традиции другого народа, коль находитесь на чужой земле.

Источник фото: Legion-Media