Как в Турции отмечают Курбан-байрам, и что делать туристам: полезная памятка

Если у вас уже забронирована путевка в Турцию на вторую половину июня, то вам нужно ознакомиться с некоторыми нюансами и немного потерпеть неудобства. Дело в том, что с 16 по 19 число в стране будут отмечать один из главных религиозных праздников — Курбан-байрам. Местным жителям будет не до торговли и развлечения туристов.
Что за праздник
Курбан-байрам еще называют праздником жертвоприношения. Мусульмане режут барашка, готовят из его мяса еду и раздают ее бедным, соседям и родным. Конечно, у христиан сердце сжимается от боли и сострадания, когда они видят буквально реки крови на улицах, но для верующих в Аллаха это действо несет сакральный смысл.
«Значение праздника в том, чтобы люди помнили: для приближения к Богу людская жертва не требуется. Это и обряд выкупления благополучия наших детей, и демонстрация своего права как человека владеть животным миром, данного Господом, и, главное, это подтверждение своей набожности», — пояснил председатель Совета улемов ДУМ РФ Шамиль Аляутдинов журналистам.
Одна семья должна пожертвовать одного барашка. Если семей семь, то подойдет одна корова. Если средств на покупку жерственного животного нет, то ничего страшного. В этот день просто нужно радоваться, дарить подарки друг другу и благодарить Всевышнего за жизнь. Интересно, что мусульманам нельзя стричь волосы и ногти 10 дней до Курбан-байрама.
Минусы для туриста
Опытные гиды обычно заранее предупреждают отдыхающих, когда не нужно ехать в Турцию. Во второй половине июня из-за Курбан-байрама на улицах там будет полная неразбериха, толпы местных жителей, давка, громкая музыка, крики и оры. Практически все магазины будут закрыты, так как для мусульман все эти дни нерабочие.
«Простоять в этот день в очереди в музей можно намного дольше обычного. Музеи могут работать по сокращенному графику или вовсе быть закрытыми», — предупреждают гиды.
Также окажутся закрыты и рынки, и продуктовые магазины у дома. Люди, отмечающие этот праздник, скорее всего уедут к своим родственникам и будут все эти несколько дней находиться с ними, молиться и раздавать еду нуждающимся. Имейте ввиду, что закрытыми на замок могут оказаться даже аптеки.
У достопримечательностей также могут быть очереди, а отели в эти дни забиты до отвала. Уже сейчас, например, в Турции практически не осталось свободных номеров в гостиницах, так как желающих встретить праздник в жаркой стране огромное множество. Если вы оказались в центре событий, одевайтесь скромнее, не носите мини и глубокие декольте. Уважайте традиции другого народа, коль находитесь на чужой земле.
Источник фото: Legion-Media