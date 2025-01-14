В России обсуждается предложение запретить продажу фастфуда несовершеннолетним. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его мнению, фастфуд должен попасть под ограничения, аналогичные продаже алкоголя и табака, чтобы улучшить здоровье молодого поколения.

Антон Орлов отмечает, что пищевые привычки формируются в детстве. Если с раннего возраста дети увлекаются фастфудом, это может привести к избыточному весу, сердечно-сосудистым заболеваниям и другим проблемам в будущем. Многие подростки, по словам Орлова, начинают взрослую жизнь с лишними килограммами и ухудшенным состоянием здоровья.

Медики согласны с инициативой. Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина подчеркивает: россияне недостаточно употребляют овощи, фрукты и крупы, а рацион зачастую состоит из мяса, сладостей и соленых продуктов. Такой дисбаланс в питании ухудшает общее состояние здоровья нации и требует внимания.

Предложение о запрете фастфуда для детей вызвало широкий резонанс, особенно в Петербурге. Ведь большинство инициатив начинают воддить именно в крупнейших мегаполисах. Если оно будет реализовано, это станет первым шагом к формированию более здоровых привычек у подрастающего поколения. Вопрос о доступности вредной еды встал особенно остро на фоне увеличения числа подростков с избыточным весом, сообщает источник.