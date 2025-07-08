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Где пенсионерам живется лучше: денежный рейтинг регионов России

Опубликовано: 8 июля 2025 14:02
Пенсионное удостоверение, деньги
Где пенсионерам живется лучше: денежный рейтинг регионов России
globallookpress/ NGYNA

И сколько это в цифрах?

Средняя пенсия неработающих пенсионеров в России — чуть больше 24 тысяч рублей в месяц. И в регионах сумма абсолютно разная. Но где же в России пенсионерам живется лучше всего?

Лидеры и аутсайдеры: пенсионный рейтинг по округам

Согласно данным Социального фонда России, самая высокая средняя пенсия у неработающих пенсионеров в Северо-Западном федеральном округе — 26 988 руб.

Меньше всего получают пенсионеры в Северо-Кавказском федеральном округе — 19 709 руб.

Работающим пенсионерам тоже есть что сказать

Самая высокая пенсия у работающих пенсионеров в Дальневосточном федеральном округе — 24 458 руб., меньше всего — в Северо-Кавказском федеральном округе, там она составила 17 125 руб.

Москва и Петербург: пенсионная реальность мегаполисов

Граждане, проживающие в столице, вопреки ожиданиям, оказались не так богаты. Средняя пенсия работающих пенсионеров в Москве — 22 221 руб., в Санкт-Петербурге — 21 336 руб.

Сколько пенсионеров в России?

Согласно данным Соцфонда, на 1 апреля число пенсионеров достигло 40 млн 961 тыс. человек, из них работают почти 8 млн, а около 33 млн — неработающие.

Категория пенсионеров Регион / Округ Средняя пенсия, руб. Примечания
Неработающие пенсионеры Россия в целом 24 019 Средний размер пенсии по стране
Неработающие пенсионеры Северо-Западный федеральный округ 26 988 Самая высокая средняя пенсия среди округов
Неработающие пенсионеры Северо-Кавказский федеральный округ 19 709 Самая низкая средняя пенсия среди округов
Работающие пенсионеры Россия в целом 21 080 Средний размер пенсии по стране
Работающие пенсионеры Дальневосточный федеральный округ 24 458 Самая высокая средняя пенсия среди округов
Работающие пенсионеры Северо-Кавказский федеральный округ 17 125 Самая низкая средняя пенсия среди округов
Работающие пенсионеры Москва 22 221 Средняя пенсия по городу
Работающие пенсионеры Санкт-Петербург 21 336 Средняя пенсия по городу
Пенсионеры всего Россия 40 961 000 Общее число пенсионеров
Из них работающие Россия 8 000 000 Число работающих пенсионеров
Из них неработающие Россия 32 961 000 Число неработающих пенсионеров

Почему в разных регионах России такие разные пенсии? Это связано с разными факторами, включая региональные надбавки, прожиточный минимум и особенности трудовой деятельности.

Но факт остается фактом: в одних регионах пенсионерам живется лучше, чем в других.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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