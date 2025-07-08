Где пенсионерам живется лучше: денежный рейтинг регионов России

Средняя пенсия неработающих пенсионеров в России — чуть больше 24 тысяч рублей в месяц. И в регионах сумма абсолютно разная. Но где же в России пенсионерам живется лучше всего?
Лидеры и аутсайдеры: пенсионный рейтинг по округам
Согласно данным Социального фонда России, самая высокая средняя пенсия у неработающих пенсионеров в Северо-Западном федеральном округе — 26 988 руб.
Меньше всего получают пенсионеры в Северо-Кавказском федеральном округе — 19 709 руб.
Работающим пенсионерам тоже есть что сказать
Самая высокая пенсия у работающих пенсионеров в Дальневосточном федеральном округе — 24 458 руб., меньше всего — в Северо-Кавказском федеральном округе, там она составила 17 125 руб.
Москва и Петербург: пенсионная реальность мегаполисов
Граждане, проживающие в столице, вопреки ожиданиям, оказались не так богаты. Средняя пенсия работающих пенсионеров в Москве — 22 221 руб., в Санкт-Петербурге — 21 336 руб.
Сколько пенсионеров в России?
Согласно данным Соцфонда, на 1 апреля число пенсионеров достигло 40 млн 961 тыс. человек, из них работают почти 8 млн, а около 33 млн — неработающие.
|Категория пенсионеров
|Регион / Округ
|Средняя пенсия, руб.
|Примечания
|Неработающие пенсионеры
|Россия в целом
|24 019
|Средний размер пенсии по стране
|Неработающие пенсионеры
|Северо-Западный федеральный округ
|26 988
|Самая высокая средняя пенсия среди округов
|Неработающие пенсионеры
|Северо-Кавказский федеральный округ
|19 709
|Самая низкая средняя пенсия среди округов
|Работающие пенсионеры
|Россия в целом
|21 080
|Средний размер пенсии по стране
|Работающие пенсионеры
|Дальневосточный федеральный округ
|24 458
|Самая высокая средняя пенсия среди округов
|Работающие пенсионеры
|Северо-Кавказский федеральный округ
|17 125
|Самая низкая средняя пенсия среди округов
|Работающие пенсионеры
|Москва
|22 221
|Средняя пенсия по городу
|Работающие пенсионеры
|Санкт-Петербург
|21 336
|Средняя пенсия по городу
|Пенсионеры всего
|Россия
|40 961 000
|Общее число пенсионеров
|Из них работающие
|Россия
|8 000 000
|Число работающих пенсионеров
|Из них неработающие
|Россия
|32 961 000
|Число неработающих пенсионеров
Почему в разных регионах России такие разные пенсии? Это связано с разными факторами, включая региональные надбавки, прожиточный минимум и особенности трудовой деятельности.
Но факт остается фактом: в одних регионах пенсионерам живется лучше, чем в других.