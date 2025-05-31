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250 тысяч петербуржцев не сможет улететь заграницу: особенно касается одной категории граждан

Опубликовано: 31 мая 2025 12:02
заграница нам только снится
250 тысяч петербуржцев не сможет улететь заграницу: особенно касается одной категории граждан
Фото: Городовой.ру

В 2024 году под запрет попадало вдвое меньше людей.

С начала 2025 года почти четверть миллиона жителей Петербурга попали под запрет на выезд за границу. По данным городского управления ФССП, ограничение уже действует в отношении 248 тысяч человек — это почти на 50% больше, чем за тот же период 2024 года.

Главная причина — долги по алиментам. Более 8,3 тысячи горожан не выделяют деньги на содержание своих детей, и именно по этой статье чаще всего накладываются запреты на выезд. Но в список ограничений также попадают и те, кто не платит кредиты, налоги, штрафы, коммуналку или признан банкротом.

По закону, временное ограничение вводится, если общая сумма долгов превышает 30 тысяч рублей, или от 10 тысяч — по алиментам. Приставы снимают запрет, как только получают официальное подтверждение о полном погашении задолженности.

С января по апрель 2025 года ФССП вынесла почти 72 тысячи новых постановлений о запрете на выезд, а суммарные выплаты составили более 1,3 миллиарда рублей. Для сравнения: год назад сумма взысканий за тот же период была выше — 2,3 миллиарда.

Ранее сообщалось, что уклонистам по алиментам могут заблокировать карты болельщиков, лишив их возможности посещать футбольные матчи. Судя по росту ограничительных мер, для многих отпуск этим летом действительно останется в пределах страны.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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