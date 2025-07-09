Правда ли, что в Абхазии можно отдохнуть за 300 рублей в сутки: туроператоры раскрыли реальные цены для россиян

Цены на отдых в Абхазии — реальность и ожидания.

После скандального заявления абхазской чиновницы Кристины Лакербая о «нищих туристах» из России, тратящих всего 300 рублей в сутки, Ассоциация туроператоров России (АТОР) решила проверить, насколько соответствует действительности эта цифра.

Оказалось, что представление об Абхазии как об ультрабюджетном направлении — скорее миф, чем правда.

«Нищие туристы»: реальность или вымысел?

Ранее чиновница из Абхазии заявила, что российские туристы экономят даже на еде, довольствуясь минимальными расходами в 300 рублей в сутки. Однако, как выяснили туроператоры, «такие цены оказались мифом».

Реальные траты: сколько стоит абхазский отдых?

Бюджетные варианты, конечно, существуют, но минимальная стоимость тура на двоих на неделю обойдется минимум в 8,7 тысяч рублей.

«При перерасчете на человека при условии, что он проживает в простом номере без удобств и питания, трата составит 625 рублей», — отмечают в АТОР.

Более комфортные условия, с завтраками, начинаются от 2 000 рублей в сутки за номер на двоих. Полный пансион обойдется от 4 500 до 6 тысяч рублей в сутки.

Абхазия vs. другие курорты: все еще выгодно?

«Если турист захочет кондиционер в номере и питание, тогда ему придется заплатить не менее 6 тысяч рублей в сутки, что все еще выгодно по сравнению с другими курортами, которые располагаются на берегу Черного моря», — подчеркивают в АТОР.

Таким образом, несмотря на заявления о сверхбюджетном отдыхе, реальные цены в Абхазии значительно выше.

Категория размещения Условия проживания Питание Цена за номер/сутки, руб. Цена за 7 ночей, руб. Гостиница 2*, эконом, без удобств 2-местный номер, минимум удобств Без питания 1 250 8 750 База отдыха «Золотая Бухта», эконом Летний домик, без удобств Без питания 1 400 9 700 Бюджетный гостевой дом/мини-отель 2-местный номер, скромные условия Без питания 2 000–3 500 14 000–24 500 Бюджетный гостевой дом/мини-отель 2-местный номер, скромные условия Завтрак от 2 200 от 15 400 Бюджетный гостевой дом/мини-отель 2-местный номер, скромные условия Полный пансион от 3 300 от 23 100 Бюджетный отель (средняя цена с полным пансионом) 2-местный номер, базовые удобства Полный пансион 4 500–6 000 31 500–42 000 «Комфортный бюджет» (рядом с пляжем, кондиционер) 2-местный номер, хорошее оснащение Завтрак/кухня 6 000–9 000 42 000–63 000

Тем не менее, по сравнению с другими черноморскими курортами, Абхазия все еще может предложить более доступные варианты. Главное — правильно спланировать свой бюджет и не ориентироваться на мифические «300 рублей в сутки».