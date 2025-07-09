Правда ли, что в Абхазии можно отдохнуть за 300 рублей в сутки: туроператоры раскрыли реальные цены для россиян

После скандального заявления абхазской чиновницы Кристины Лакербая о «нищих туристах» из России, тратящих всего 300 рублей в сутки, Ассоциация туроператоров России (АТОР) решила проверить, насколько соответствует действительности эта цифра.
Оказалось, что представление об Абхазии как об ультрабюджетном направлении — скорее миф, чем правда.
«Нищие туристы»: реальность или вымысел?
Ранее чиновница из Абхазии заявила, что российские туристы экономят даже на еде, довольствуясь минимальными расходами в 300 рублей в сутки. Однако, как выяснили туроператоры, «такие цены оказались мифом».
Реальные траты: сколько стоит абхазский отдых?
Бюджетные варианты, конечно, существуют, но минимальная стоимость тура на двоих на неделю обойдется минимум в 8,7 тысяч рублей.
«При перерасчете на человека при условии, что он проживает в простом номере без удобств и питания, трата составит 625 рублей», — отмечают в АТОР.
Более комфортные условия, с завтраками, начинаются от 2 000 рублей в сутки за номер на двоих. Полный пансион обойдется от 4 500 до 6 тысяч рублей в сутки.
Абхазия vs. другие курорты: все еще выгодно?
«Если турист захочет кондиционер в номере и питание, тогда ему придется заплатить не менее 6 тысяч рублей в сутки, что все еще выгодно по сравнению с другими курортами, которые располагаются на берегу Черного моря», — подчеркивают в АТОР.
Таким образом, несмотря на заявления о сверхбюджетном отдыхе, реальные цены в Абхазии значительно выше.
|Категория размещения
|Условия проживания
|Питание
|Цена за номер/сутки, руб.
|Цена за 7 ночей, руб.
|Гостиница 2*, эконом, без удобств
|2-местный номер, минимум удобств
|Без питания
|1 250
|8 750
|База отдыха «Золотая Бухта», эконом
|Летний домик, без удобств
|Без питания
|1 400
|9 700
|Бюджетный гостевой дом/мини-отель
|2-местный номер, скромные условия
|Без питания
|2 000–3 500
|14 000–24 500
|Бюджетный гостевой дом/мини-отель
|2-местный номер, скромные условия
|Завтрак
|от 2 200
|от 15 400
|Бюджетный гостевой дом/мини-отель
|2-местный номер, скромные условия
|Полный пансион
|от 3 300
|от 23 100
|Бюджетный отель (средняя цена с полным пансионом)
|2-местный номер, базовые удобства
|Полный пансион
|4 500–6 000
|31 500–42 000
|«Комфортный бюджет» (рядом с пляжем, кондиционер)
|2-местный номер, хорошее оснащение
|Завтрак/кухня
|6 000–9 000
|42 000–63 000
Тем не менее, по сравнению с другими черноморскими курортами, Абхазия все еще может предложить более доступные варианты. Главное — правильно спланировать свой бюджет и не ориентироваться на мифические «300 рублей в сутки».