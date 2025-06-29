42 шага до Европы: где найти итальянскую улицу в Петербурге

Если пройти 42 шага от фасада «Гранд Отеля Европа» — окажетесь у дворянского собрания. Те самые 42 шага, которые отделяют блеск парадных завтраков от помпезных балов в концертном зале с коринфскими колоннами. Но начнём сначала.

Итальянская улица — одна из старейших в Петербурге. Здесь застыли в камне замыслы Росси, изысканность Лидваля, мечты архитекторов, игравших фасадами, как музыкой.

Дом №5, тот самый, что асимметричен: с улицы — три этажа, со двора — пять. Здесь танцевала Анна Павлова, здесь жил отец русской атлетики Владислав Краевский, а стены слышали музыку дыхания империи. В этом доме потолки достигают четырёх метров, а фасад украшают ионические пилястры. Его строгий облик — обманчив.

Через улицу — №7, «Гранд Отель Европа». Тут останавливались Тургенев, Мейерхольд, Штраус, Герберт Уэллс и даже Клод Дебюсси. Фасад держат атланты, двадцать штук — все разные.

Реставрация Лидваля начала XX века добавила отелю изысканных линий, пятый этаж и дух модерна.

Дом №9 — бывшее Дворянское собрание. Росси хотел, чтобы обе стороны улицы выглядели симметрично, и добился этого. Сегодня здесь Большой зал филармонии, но всё началось с трёхсветного зала, белого мрамора и балов.

Это здание видело, как Петербург меняет лошадей на автомобили, дворян на советских служащих, но сохраняет музыку.

А вот дом №11 — бывшее владение князя Абамелек-Лазарева, промышленника, филолога, востоковеда и мецената. Роскошь этого дома — в деталях: в прошлом тут была водолечебница, магазин цветов, мастерские.

Дом, где позже жил Валентин Серов, стал хроникой великой фамилии, где каждый кирпич — как строка семейной саги.

Петербург не объясняет себя. Он позволяет себя читать — улицу за улицей. И Итальянская, пожалуй, одна из самых выразительных его страниц.