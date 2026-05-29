45% голосов за «Любовь»: 300-тонный гигант прорубит путь к «Каретной»

Новый, шестой щит, тоже получит женское имя.

В Петербурге готовят к запуску новый проходческий щит — огромную машину, которая бурит тоннели. Назвали её «Любовь». Имя выбирали сами горожане в ходе голосования, и оно победило с большим отрывом.

«Любовь» — это сестра-близнец щита «Вера», который уже вовсю работает под землей с осени прошлого года, рассказал губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала "78".

«Вера» успела пройти 600 метров и показала себя отлично. Новый щит весит 300 тонн. Внутри него — современная электроника и кабина пилота.

Куда потянут ветку?

Старт запланирован на лето 2026 года, сразу после завершения Петербургского экономического форума. Щиту предстоит пробить 4 километра пути от будущей станции «Путиловская» до «Каретной».

Работать придется на глубине более 60 метров. Это очень глубоко. К тому же под Петербургом сложный грунт — твердая кембрийская глина. Но именно такие мощные щиты, как «Любовь», справляются с ней лучше всего.

Четыре новые станции: что и где

На этом участке Красносельско-Калининской линии появятся четыре станции:

«Броневая» — она расположится в районе Благодатной улицы. «Заставская» — станет пересадочной на «Московские ворота» (синяя ветка). «Боровая» — появится недалеко от одноименной ж/д платформы. «Каретная» — даст пересадку на «Обводный канал» (фиолетовая ветка).

Когда эти станции откроют, жизнь в южных районах станет проще. Можно будет пересесть на другие линии, минуя перегруженный центр.

Когда поедем?

Проекты станций должны полностью утвердить к осени 2026 года. После этого начнется самый активный этап строительства.

Важно понимать: «коричневая» ветка строится частями. Первые две станции линии — «Юго-Западную» (она же «Казаковская») и «Путиловскую» уже открыли. А «Любовь» как раз продолжит этот путь дальше в сторону центра.

