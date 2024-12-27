6 слов и выражений, которые москвичи используют неправильно: с точки зрения петербуржцев

Петербуржцы с любовью относятся к особенностям речи своей родной Северной столицы, но иногда не могут удержаться от легкой улыбки, слушая, как те же вещи называют москвичи. Давайте разберемся, почему жители двух городов видят одни и те же слова совершенно по-разному!

1. Развал-схождение и сход-развал

Для петербуржца все очевидно: сначала развал, потом схождение! Но москвичи упорно называют эту услугу «сход-развал», переворачивая привычный порядок слов с ног на голову. И пусть это всего лишь автосервисная терминология, петербуржцы уверены — последовательность должна быть логичной!

2. Матмех и мехмат

Будучи студентом математико-механического факультета в СПбГУ, сложно привыкнуть к тому, что в МГУ его называют «механико-математическим». Петербуржцы искренне не понимают, почему москвичи вдруг решили поменять местами механику и математику. Неужели механика для них важнее?

3. Пятнашки и салочки

В Петербурге дети гоняют друг друга в пятнашки, а в Москве играют в салочки. Петербуржцы уверены, что их название лучше отражает суть игры — «пятнать» участников. Слово «салочки» звучит слишком… московски!

4. Конечно через «ш»

Петербуржцы говорят «конечно» с мягким «ч», в то время как москвичи произносят это слово через твердую «ш». Для жителей Петербурга московское произношение звучит грубовато и резковато, а вот их вариант — мягкий, культурный, «по-дворянски». Ведь Петербург — город интеллигентов!

5. Адреса домов

Москвичи усложняют жизнь петербуржцам своими бесконечными «строениями», «корпусами» и номерами на одном здании. В Петербурге все проще: корпус — это корпус, а если здания рядом — так и говорят. Еще и «линии» на Васильевском острове добавляют свой колорит — попробуйте найти такое в Москве!

6. Жадина-говядина

Петербуржцы уверены, что их версия детской дразнилки самая выразительная: «Жадина-говядина, шоколадина, сосисками набитая». Москвичи же придумывают странные варианты вроде «турецкого барабана». Петербуржцы считают, что такие дразнилки теряют свою «поэтическую душу».

Несмотря на эти различия, оба города сохраняют уникальный языковой колорит, делая русскую культуру еще богаче. Петербуржцы называют это утонченностью, а москвичи — простой практичностью. Какой вариант ближе вам?