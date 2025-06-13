«60 лет назад невский лосось ловился везде»: как форель попалась на крючок рыбака в центре Петербурга

Необычную историю обсуждают петербуржцы в соцсетях. Местный рыбак выловил прямо в центре Петербурга из Мойки форель. Звучит как сказка, правда? Поэтому к такому ролику местные жители отнеслись с недоверием.

Как это было

Все случилось как в кино: мужчина спокойно рыбачил, как вдруг ему попалась не какая-нибудь плотва, а настоящая форель. Очевидцы, конечно, тут же достали телефоны и сняли все на видео. Ролик быстро разлетелся по соцсетям, вызвав бурю эмоций.

Сам рыбак, похоже, был в шоке не меньше остальных. По его словам, за всю жизнь он не видел ничего подобного. «Вот это чудо!» — примерно так он и подумал.

Но, как это часто бывает в интернете, не все поверили в эту историю. Многие пользователи заявили, что форель в Неве — это что-то из области фантастики. Мол, где вы видели, чтобы такая рыба водилась в городской реке?

Реакция в соцсети

Однако, как оказалось, это не единичный случай. Бывалые рыбаки вспомнили, что и раньше в Петербурге ловили красную рыбу прямо в черте города. И не только ее.

«В детстве поймали ската в Финском заливе, размером с небольшого леща, с шипом на хвосте»;

«Это скорее теперь исключение. А еще лет 60 назад невский лосось ловился везде по Неве», — пишут местные жители в соцсети.

Вообще, форель — рыба, которая водится в Финском заливе, но в городской черте ее сложно поймать. Существует несколько видов форели, включая ручьевую, озерную и радужную. Ручьевая форель, например, предпочитает чистые и прохладные речки. Когда-то ее можно было встретить даже в реках Ижоре и Охте, хотя сейчас это редкость.

Почему это так удивительно?

Возвращаясь к нашему рыбаку в центре Петербурга, возникает вопрос: как форель оказалась в Неве? Тут может быть несколько вариантов. Возможно, рыба просто заблудилась и заплыла в городскую реку. Может быть ее выпустили из какого-нибудь рыбного хозяйства. В любом случае, это довольно редкое явление, поэтому и вызвало такой ажиотаж.