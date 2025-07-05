81 рубль настоящие петербуржцы не платят: как ездить в метро за 40 рублей и не нарушать закон

Петербургское метро — быстро, удобно, чисто. Но если ездить каждый день, то в кошельке может завыть сквозняк: одна поездка — 81 рубль. При двух поездках в день — уже 2400 в месяц. А если и на выходных мотаться? И вот вроде всё по делу, а денег жалко.

Хорошая новость — можно платить в два раза меньше, и для этого не нужно ничего незаконного, мутного или против кассиров.

1. Забудьте про оплату телефоном и банковской картой

Да, это удобно. Но дорого. Переходите на проверенную классику — карту «Подорожник» или «Единую карту петербуржца». Стоимость проезда уже падает до 56 рублей. А если поездок много, то будет еще дешевле.

2. Покупайте проездной на 70 поездок

Если вы ездите каждый день — это самый выгодный вариант. Стоит 3105 рублей, и выходит, что каждая поездка — 44 рубля. Экономия почти в два раза по сравнению с обычным тарифом.

3. Банковский кешбэк — ваш друг

Многие банки возвращают до 10% от трат на транспорт. Просто добавьте свою «Подорожник»-карту в приложение, платите через неё и получайте бонусы обратно. Так можно сбить цену поездки до 40 рублей.

Итого

Те, кто продолжает платить 81 рубль, просто не знают альтернатив. Между тем, законные, простые и понятные способы экономии есть прямо под носом. Немного математики — и вы не только доезжаете до работы, но и оставляете себе пару лишних сотен на кофе или обед.

Цены актуальны на июнь-июль 2025 года (по данным metro.spb.ru).