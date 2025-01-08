Стоимость проезда в Москве и Петербурге: сравнение

Вечное соперничество Москвы и Петербурга давно вышло за рамки культуры и архитектуры. Теперь противостояние затрагивает и транспортную инфраструктуру. Кто же победит в этой «гонке рельсов и автобусов»?

Метро: кто впереди?

Когда речь заходит о метро, Москва уверенно держит лидерство. На данный момент у столицы 430 станций метро, МЦК и МЦД, а Петербург может похвастаться лишь 72 станциями. Но не спешите сбрасывать Северную столицу со счетов! К 2030 году Петербург обещает открыть еще 10 станций, что для города с менее плотной застройкой и историческим центром — вполне достойное достижение.

Москвичи с восторгом наблюдают за расширением своего метрополитена: 90% жителей положительно оценили развитие транспорта за последние 10 лет. В то же время петербуржцы уже привыкли к вечным обещаниям про новые линии, которые «вот-вот» появятся.

Общественный транспорт: битва тарифов

В Москве безлимитный билет на месяц по карте «Тройка» обойдется в 2,9 тысячи рублей, а разовая поездка — в 53-70 рублей. Петербургские «Подорожники» чуть дешевле: одна поездка в метро стоит 56 рублей, а на наземный транспорт — 51 рубля. Однако месячный проездной в Петербурге стоит больше — 4 215 рублей на все виды транспорта.

Но давайте будем честны: поездки в Петербурге — это больше, чем просто транспорт. Это путешествие через исторический центр, виды на каналы и величественные мосты. А в Москве? Ну, там, конечно, рендеры на экранах в вагонах красивые.

Пробки: кто быстрее доедет?

Среднестатистический москвич тратит на дорогу до работы около часа на общественном транспорте или 45 минут на машине. У петербуржцев дела обстоят примерно так же, но тут есть важное различие: в Питере пробки воспринимаются с философским спокойствием, а в Москве — с агрессией и ором на соседние машины.

Кто победил?

Москва безусловно лидирует по количеству станций метро и масштабам транспортной инфраструктуры, но Петербург берет своей уникальностью и загадочностью. Ведь как можно объяснить тот факт, что в петербуржцам проезд обходится на 25% дороже, чем москвичам, при том, что транспортная нагрузка в Северной столице существенно ниже. Да и развивается инфраструктура куда медленнее, а значит не требует таких огромных денежных вливаний. Но перед ЗакСобранием логика бессильна.