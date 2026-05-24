Альтернатива черноморскому побережью: названы направления с чистым морем - находятся в России
Россияне привыкли отдыхать на Черном море, но в стране есть и другие направления, на которых не будет такого большого количества туристов. Особенно стоит рассмотреть подробнее места с чистой водой и комфортными пляжами.
Приазовье
Станет прекрасной альтернативой Черному морю. Часто этому варианту отдают предпочтения семьи с детьми из-за быстрого прогрева воды, небольшого количества туристов и песчаных пляжей. Особенно популярны станица Голубицкая и Ейск. Для любителей более уединенного отдыха также есть подходящие варианты - станица Должанская, поселки Пересыпь и Кучугуры.
Приморье
"Плюсы отдыха на побережье Тихого океана — чистая вода, природа, подходящие условия для серфинга. Среди основных минусов — долгая дорога и не слишком развитая туристическая инфраструктура: здесь пока мало отелей", - сообщает портал "Тонкости туризма".
В конце июля вода прогревается до комфортных значений в заливе Петра Великого. Также можно рассмотреть бухту Шамора в Уссурийском заливе и бухту Пограничную. В Стеклянной бухте берег покрыт кусочками стекла, которые вода обточила до состояния "гальки". Это обязательно нужно увидеть.
Балтика
Пляжи здесь считаются самыми чистыми в России, ведь именно они получили награду "Голубой флаг". Обратите внимание на пляж "Шахта Анна" в поселке Янтарном. Здесь даже есть раздевалки, шезлонги, душ, удобный вход в воду. Также для купания можно посетить зону, расположенную у парка им. Морица Беккера.
"Если погода не позволяет насладиться отдыхом на пляже, то отправляйтесь на экскурсии по песчаным дюнам или лесу Куршской косы, прогуляйтесь в курортных городах Зеленоградске и Светлогорске, пособирайте янтарь на берегу", - рассказывает источник.
Опыт автора
"Многие считают, что Азовское море уступает Черному, но я придерживаюсь другого мнения. Мне очень нравится тут отдыхать. Также посещала и Балтику в июне, но вода еще была холодной, так что купаться не осмелилась", - заявила Полина Аксенова.
Читайте также на портале "Городовой":
Какие продукты можно купить в Беларуси на 50 рублей.
Город России, который относится к труднодоступным.
В каком российском городе есть архитектура Бельгии и Италии.