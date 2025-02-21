Азиатские напитки захватывают Петербург: что теперь пьют горожане?

В Петербурге за год резко вырос ассортимент напитков из азиатских стран. Теперь на полках магазинов можно встретить не только привычные лимонады и соки, но и экзотические варианты из Китая, Кореи и Японии. Несмотря на достаточно высокую стоимость, они быстро завоевали популярность, особенно среди школьников и студентов.
Что изменилось в ассортименте?
Как рассказал эксперт по продвижению продовольственных товаров в торговые сети Михаил Лачугин, раньше потребители отдавали предпочтение натуральным сокам, но их стоимость значительно выросла. В результате петербуржцы стали выбирать газированные напитки или бутилированную воду.
При этом иностранные компании, ранее представленные в России, не исчезли полностью.
«Coca–Cola и PepsiCo, которые формально ушли с рынка, на самом деле просто сменили бренды и теперь предлагают еще более широкий ассортимент», — отметил Лачугин. Это также могло повлиять на рост продаж.
Какие напитки пьют в Петербурге?
По данным исследования «Нильсен», продажи безалкогольных напитков в городе на Неве за прошлый год увеличились на 26,4%, а в натуральном выражении — на 14,1%.
Согласно отчету сервиса доставки «Купер», петербуржцы чаще всего заказывают:
- негазированную и минеральную воду,
- колу без сахара,
- холодный зеленый чай,
- яблочный сок.
При этом спрос на безалкогольные напитки в Петербурге вырос в три раза, что говорит о серьезных изменениях в предпочтениях горожан.
Почему напитки из Азии стали популярны?
Азиатские бренды привлекают покупателей не только необычными вкусами, но и оригинальными упаковками. Например, газировка Ramune с шариком в горлышке или тайский чай с добавками стали настоящими хитами среди молодежи.
Кроме того, многие азиатские напитки позиционируются как полезные альтернативы — с натуральными ингредиентами, низким содержанием сахара и витаминными добавками.
Стоит ли ждать дальнейшего роста?
Эксперты уверены, что тренд на азиатские напитки продолжит набирать обороты. Петербуржцы активно пробуют новинки, а торговые сети охотно расширяют ассортимент. Возможно, совсем скоро в городе появятся новые вкусы, которые еще больше изменят предпочтения покупателей, пишет «ДП» со ссылкой на экспертов.
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