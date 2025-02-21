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Азиатские напитки захватывают Петербург: что теперь пьют горожане?

21 февраля 2025 18:03
Супермаркет, мужчина
Азиатские напитки захватывают Петербург: что теперь пьют горожане?
Городовой ру

Спрос вырос на 25%.

В Петербурге за год резко вырос ассортимент напитков из азиатских стран. Теперь на полках магазинов можно встретить не только привычные лимонады и соки, но и экзотические варианты из Китая, Кореи и Японии. Несмотря на достаточно высокую стоимость, они быстро завоевали популярность, особенно среди школьников и студентов.

Что изменилось в ассортименте?

Как рассказал эксперт по продвижению продовольственных товаров в торговые сети Михаил Лачугин, раньше потребители отдавали предпочтение натуральным сокам, но их стоимость значительно выросла. В результате петербуржцы стали выбирать газированные напитки или бутилированную воду.

При этом иностранные компании, ранее представленные в России, не исчезли полностью.

«Coca–Cola и PepsiCo, которые формально ушли с рынка, на самом деле просто сменили бренды и теперь предлагают еще более широкий ассортимент», — отметил Лачугин. Это также могло повлиять на рост продаж.

Какие напитки пьют в Петербурге?

По данным исследования «Нильсен», продажи безалкогольных напитков в городе на Неве за прошлый год увеличились на 26,4%, а в натуральном выражении — на 14,1%.

Согласно отчету сервиса доставки «Купер», петербуржцы чаще всего заказывают:

  • негазированную и минеральную воду,
  • колу без сахара,
  • холодный зеленый чай,
  • яблочный сок.

При этом спрос на безалкогольные напитки в Петербурге вырос в три раза, что говорит о серьезных изменениях в предпочтениях горожан.

Почему напитки из Азии стали популярны?

Азиатские бренды привлекают покупателей не только необычными вкусами, но и оригинальными упаковками. Например, газировка Ramune с шариком в горлышке или тайский чай с добавками стали настоящими хитами среди молодежи.

Кроме того, многие азиатские напитки позиционируются как полезные альтернативы — с натуральными ингредиентами, низким содержанием сахара и витаминными добавками.

Стоит ли ждать дальнейшего роста?

Эксперты уверены, что тренд на азиатские напитки продолжит набирать обороты. Петербуржцы активно пробуют новинки, а торговые сети охотно расширяют ассортимент. Возможно, совсем скоро в городе появятся новые вкусы, которые еще больше изменят предпочтения покупателей, пишет «ДП» со ссылкой на экспертов.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургПродукты питания
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