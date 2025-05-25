Городовой / Общество / Разбираемся, почему банан — ягода, а клубника — нет
Эксклюзив
Последние новости
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
В РОСБИОТЕХ выбрали самую правильную окрошку: плохие новости для фанатов кваса Общество
«Я б в депутатки пошла, пусть меня научат»: петербуржцы мечтают о пассивном доходе Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

Разбираемся, почему банан — ягода, а клубника — нет

Опубликовано: 25 мая 2025 17:32
ягоды и не только
Разбираемся, почему банан — ягода, а клубника — нет
Фото: Городовой.ру

Удивительный мир растений и ошибки, в которые мы верим.

Если вы всегда думали, что ягоды — это обязательно что-то маленькое, сочное и с косточкой внутри, то вы не одиноки. Но ботаника любит ломать шаблоны. И одна из самых неожиданных новостей из этого мира: банан — это ягода, а вот клубника — нет.

Разбираемся, почему всё так странно.

Что в ботанике называют ягодой

В научном смысле ягода — это не просто то, что сладкое и мелкое. Это строгое определение, и у настоящей ягоды есть три слоя:

  • тонкая кожура (экзокарп),
  • сочная мякоть (мезокарп),
  • внутренняя часть, где спрятаны семена (эндокарп).

Кроме того, всё это должно происходить из одного цветка с одной завязью.

Почему банан — это ягода

Банан соответствует всем этим критериям: у него одна завязь, слоистая структура и даже семена внутри (хотя в культивируемых сортах они почти незаметны). В дикой природе, кстати, банановые семена большие и жёсткие — такие плоды есть уже не получится.

Поэтому с точки зрения ботаники — да, банан абсолютно законная ягода.

А что же с клубникой?

Всё наоборот. Клубника выглядит как ягода, но по строению ей до этого далеко. На самом деле, её красная часть — это не плод, а разросшееся цветоложе. А настоящие плоды — те самые мелкие жёлтые «семечки» на поверхности. Это крошечные орешки.

Такой тип плода называется многокостянка, и ягоды к нему не имеют никакого отношения.

А арбуз? И он ягода?

Ещё один сюрприз: арбуз тоже считается ягодой. Более точно — особым её видом, который называют тыквина. В неё входят и тыквы, и кабачки, и даже огурцы. У них тоже есть кожура, мякоть и семечки внутри.

Почему вообще это важно?

Может показаться, что это просто игра слов. Но точные определения помогают учёным изучать растения, их эволюцию, классифицировать культуры и понимать, как они устроены. И, конечно, это просто забавный факт, которым приятно удивить друзей за столом.

Итог простой и парадоксальный:

  • Банан — ягода.
  • Клубника — нет.
  • Арбуз — ягода.
  • Огурец — тоже.

У природы, как всегда, свои законы — и они не всегда совпадают с нашими представлениями о вещах.

Новости по теме
Секреты «чистой» клубники: почему фермеры обрабатывают ягоды химией и как узнать, что клубника «натуральная», даже если в ней есть червячки Секреты «чистой» клубники: почему фермеры обрабатывают ягоды химией и как узнать, что клубника «натуральная», даже если в ней есть червячки 22 мая 2025 16:01
Дубайский шоколад – все: мир теперь сходит с ума по клубнике под 2000 рублей за 1 ягоду Дубайский шоколад – все: мир теперь сходит с ума по клубнике под 2000 рублей за 1 ягоду 10 марта 2025 18:16
Эндокринолог назвала предельно допустимое количество клубники: есть больше — здоровью вредить Эндокринолог назвала предельно допустимое количество клубники: есть больше — здоровью вредить 31 мая 2025 12:31
Заразила экспедиция? Сомнительно: вот почему могла умереть семья Лыковой на самом деле Заразила экспедиция? Сомнительно: вот почему могла умереть семья Лыковой на самом деле 31 мая 2025 10:02
Турецкую, кубанскую, дагестанскую: как выбрать сладкую и полезную клубнику Турецкую, кубанскую, дагестанскую: как выбрать сладкую и полезную клубнику 29 мая 2025 10:01
Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще