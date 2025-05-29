Башня Инка: забытая и бесплатная достопримечательность на окраине Петербурга

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На юго-западе Петербурга, недалеко от железнодорожной станции Верево, скрыта одна из самых необычных построек начала XX века — водонапорная башня, известная под народным названием «Башня Инка». Несмотря на мистическое звучание, в основе — ничего эдакого.

Постройка появилась в 1904 году как часть системы водоснабжения, которая обеспечивала Царское Село водой из Орловских ключей. Башня высотой 46 метров стала третьим звеном в цепи, дополняя Орловскую и Певческую башни.

Внутри находился резервуар объёмом более 1300 кубометров, а под землёй простирались почти 14 километров чугунных труб. Вода самотёком поступала из прудов, а затем с помощью паровых насосов поднималась на нужную высоту.

Существует версия, что проект разработал немецкий инженер Отто Интзе, искажение фамилии которого могло привести к появлению названия «Инк». Это объясняет и архитектурные особенности конструкции: резервуар установлен на кирпичной шахте с кольцевым металлическим креплением, что соответствует принципам Интзе.

Во времена Первой мировой войны башня использовалась для снабжения Красносельского военного лагеря. В 1930-х годах водопровод обновили, заменив оборудование и подключив электроснабжение. Во время Великой Отечественной войны башня пострадала, и с тех пор больше не использовалась. Следы обстрелов до сих пор видны на кирпичной кладке.

Рядом сохранилось ещё одно здание — возможно, жилой дом для персонала. Внутри — остатки креплений для батарей и обрывки старой инженерии. Сегодня башня представляет собой заброшенное, но живописное сооружение, вызывающее интерес у краеведов и любителей индустриальной архитектуры.

Добраться до объекта просто: от станции метро «Московская» ходит автобус №150 до жилгородка Лесное, откуда пешком около 15 минут. Въезд на автомобиле ограничен шлагбаумом. Координаты — 59.661068, 30.242007. Адрес: СНТ «Заозёрное», дом 285, Пушкин, Санкт-Петербург (адрес дома по соседству).

Впрочем, не ждите чего-то выдающегося, место заброшено, его облюбовали подростки со всеми вытекающими: граффити, мусор и тд. Хотя могло быть и хуже.